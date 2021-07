Dragon Ball: tutta la storia del Principe dei Saiyan riassunta in un tatuaggio unico

Vegeta è uno dei personaggi più singolari dell'universo di Dragon Ball creato da Akira Toriyama. Nel corso dell'opera il Principe dei Saiyan è cambiato profondamente diventando addirittura co-protagonista al fianco di Goku, quando inizialmente aveva invaso la Terra alla ricerca delle Sfere del Drago, guidato dal desiderio di diventare immortale.

Attualmente impegnato a fronteggiare Granolah, in Dragon Ball Super, Vegeta è evoluto non solo

dal punto di vista combattivo, ma soprattutto nella sfera personale, sposando Bulma, diventando

padre di Trunks e Bra, e approfondendo il legame con il suo amico e rivale Kakarot. Volendo

ripercorrere tutta la storia di Vegeta, e dedicargli un omaggio particolarmente originale

un appassionato ha deciso di tatuarsi una spettacolare rappresentazione del Principe che potete

vedere nel post presente in fondo alla pagina.

La base del tatuaggio è una straordinaria illustrazione, con riferimenti ad alcuni dei momenti

più importanti della storia del personaggio. La navicella spaziale con cui è giunto sul pianeta

si trova al centro dei suoi caratteristici capelli, suddivisi tra la sua versione normale e gli

stadi evolutivi del Super Saiyan e Super Saiyan Blue. Inoltre sono stati aggiunti altri elementi

legati principalmente a lui, come lo scouter rosso, e l'orecchino Potara usato per la fusione con

Goku.

