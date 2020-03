Dragon Ball: una stupenda illustrazione rende giustizia a un'attesa riconciliazione

Dragon Ball si ascrive a quel filone di battle shonen in cui i combattimenti tra i personaggi costituiscono la portata principale del piatto. Per fortuna, l'opera di Toriyama non si limita a questo, riesce a condire l'aspetto action con un'ampia dose emozionale e umoristica risultando un prodotto estremamente fresco per il suo tempo.

La sfumatura più sentimentale della scrittura dell'autore si esemplifica al meglio prendendo come esempio l'incontro tra Goku e Nonno Gohan durante la saga del Red Ribbon, in cui il piccolo Saiyan - dopo averlo riconosciuto in volto - corre ad abbracciarlo lasciandosi andare in un fiume di lacrime.

Una scena iconica della serie, nell'anime ulteriormente potenziata grazie a un'ottima interpretazione vocale, a cui un fan della serie ha deciso di dare un seguito attraverso una splendida illustrazione che riconcilia ub Goku adulto con nonno Gohan.

Ammirando questa rappresentazione è inevitabile accusare una botta di nostalgia, perciò facciamo un tuffo nel passato. All'inizio della serie, mentre faceva ritorno a casa, Nonno Gohan trovò il piccolo Goku nella zona del Monte Paozu, dopo che il piccolo Sayan atterrò sul pianeta con la sua navicella.

Nei primi tempi Goku dimostrò un carattere molto esuberante, in accordo con la sua natura saiyan, e solo in seguito a un incidente in cui sbatté la testa divenne progressivamente più docile. Nonno Gohan gli insegnò i rudimenti delle Arti Marziali, un allenamento che venne poi completato con gli insegnamenti del Maestro Muten.

Son Gohan, infatti, fu vittima di un incidente mortale che coinvolse lo stesso Goku. In una notte di luna piena, raccomandò al suo nipotino di non rivolgere lo sguardo verso il cielo; quest'ultimo, preso dalla curiosità, contravvenne alla raccomandazione e, mentre fissava la volta celeste, si trasformò in Ozaaru uccidendo subito dopo suo nonno.

