Dragon Ball, un successo che trascende il tempo e che punta a conquistare il mondo

Nel 2024 Dragon Ball festeggerà il suo 40° compleanno, un traguardo pazzesco che verrà celebrato attraverso nuovi, incredibili progetti. Quello di Akira Toriyama ormai non è più solo il manga che ha ispirato le generazioni successive di shonen, ma un'icona della cultura pop che ha conquistato il mondo intero.

Dragon Ball è l'opera simbolo dell'industria giapponese di manga e anime, conosciuto anche da coloro i quali non sono appassionati. Ma come può un'opera che trascende il tempo e che già si è affermata in tutto il globo continuare la sua espansione? I piani per il 2024 di Dragon Ball potrebbero nascondere dei segreti, come lasciano intendere le parole di Akio Iyoku, presidente della Capsule Corporation Tokyo ed executive producer di Dragon Ball Super.

A fine 2023, Akio Iyoku si dimetteva da Shueisha prendendosi il franchise anime di Dragon Ball. Il produttore pare puntare molto in alto, le sue intenzioni sono infatti quelle di rendere la serie ancora più grande. Dragon Ball proseguirà per almeno altri dieci anni, stando a quanto rivelato da Iyoku, ma non solo.

Nel corso di un'intervista rilasciata da Nikkei, il presidente Iyoku ha parlato di Dragon Ball Daima, che per la prima volta è stato annunciato fuori dai confini nipponici. Dragon Ball Daima è stato infatti annunciato al New York Comic-Con, la più grande convention di cultura pop al mondo che appassiona fan da tutte le nazioni. Questo, che può sembrare un piccolo dettaglio, conferma la grandezza di Goku. In passato l'espansione degli anime all'estero veniva considerata come un 'extra', ma oggi la produzione di Dragon Ball riguarda il mondo intero.

"Gli Stati Uniti d'America hanno riconosciuto il potenziale dell'animazione giapponese, spendendo ingenti somme di denaro per acquisirli. Il budget per 'PLUTO', anime basato sul romanzo di Naoki Urasawa che Netflix ha iniziato a distribuire nell'ottobre 2023, è di oltre 300 milioni di yen per episodio, 45 volte il budget abituale", ha affermato Iyoku. "La sfida è fare il salto verso la prossima generazione. Molti giapponesi sono cresciuti guardando Son Goku che diventata sempre più forte superando i propri limiti ogni volta che incontrava un nemico più forte. Godiamoci queste nuove sfide e affrontiamo il mondo senza la paura di fallire!". Ma quali saranno le "nuove sfide" di cui parla Iyoku? In rete si parla già di eventuali spin-off, serie originali e, perché no, anche dello scomparso Dragon Ball Super 2.