Dragon Ball Supe: l'Ultra Istinto Perfetto di Vegeta, ma solo in un'illustrazione

Le ultime saghe del manga di Dragon Ball Super hanno messo da parte Vegeta che solo nell’ultimo arco narrativo ha iniziato a ritagliarsi una fetta di spazio all’interno dell’opera di Akira Toriyama e Toyotaro. Proprio per il Principe dei Saiyan, infatti, i due autori sembrano aver previsto grandi sviluppi.

La Saga del Sopravvissuto Granolah sembra proprio voler continuare il lungo percorso di redenzione di Vegeta dopo aver “risolto” la questione con i Namecciani. Attualmente, il Principe è nettamente migliorato dal punto di vista delle abilità sotto gli allenamenti di Beerus che lo ha avvicinato alla sfera del divino con alcuni dei segreti di un dio della distruzione, in particolare in merito all’hakai.

In virtù di ciò, sono in molti i lettori che adesso immaginano per Vegeta un nuovo power-up, magari il tanto speculato Super Saiyan Purple. Tramite le parole del nostro eroe, infatti, Toyotaro ha svelato che il personaggio non apprenderà l’Ultra Istinto, ma come apparirebbe qualora dovesse perfezionare anche lui la tecnica divina come l’arcirivale Goku? Un artista, un certo Goblimaoh, ha così provato a reinterpretare Vegeta con l’Ultra Istinto Perfetto ma con lo stile di Naohiro Shintani, illustrazione che tra l’altro potere recuperare in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro qua sotto.