Dragon Ball Super, il 10° volume del manga uscirà ad agosto in Giappone!

Mentre le prime immagini spoiler del capitolo 49 di Dragon Ball Super sembrerebbero svelare una scena con Kid Bu, probabilmente un flashback, intanto in madre patria si diffonde la data di uscita del prossimo volume del manga di Toyotaro.

Il mese prossimo debutterà, per l'editore Star Comics, tra gli scaffali delle nostre librerie l'ottavo volume del manga, che continuerà il nuovo arco del Torneo del Potere già ammirato nella controparte televisiva dell'opera. Se a luglio Dragon Ball Super arriverà da noi, il 2 agosto toccherà al Sol Levante con l'uscita del 10° Tankobon alla modica cifra di circa 440 yen (3 euro e 80). Quasi sicuramente, ci prendiamo il beneficio dell'incertezza, il volume coprirà l'attuale saga di Moro, alle prese contro i nostri eroi negli attuali capitoli.

Non sappiamo se l'arco narrativo terminerà col 10° volume, in ogni caso ci sono ancora molti misteri in ballo, come il 3° desiderio dello stregone che verrà rivelato nel prossimo capitolo. Vi terremo, ovviamente, aggiornati su ogni novità sul progetto di Toyotaro. Speriamo, inoltre, che il San Diego Comic-Con del mese prossimo concluda l'eterna telenovela legata alla famigerata e rumoreggiata seconda serie di Dragon Ball Super, aprendo le porte per un anime che proporrebbe uno staff di tutto rispetto, con un celebre Naohiro Shintani che starebbe lavorando già da parecchio tempo al sequel.

Restiamo in attesa dell'uscita della cover del volume 10 del manga, che non vediamo l'ora di poter condividere e discuterne insieme a voi.