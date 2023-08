Dragon Ball Super: 10 momenti spettacolari che devono ancora essere animati

Sono passati quasi sei anni dalla fine dell’anime di Dragon Ball Super, e dall’epica conclusione del Torneo del Potere la storia di Goku e Vegeta è continuata tra minacce intergalattiche e trasformazioni di livello divino. Andiamo quindi a vedere quali sono i 10 momenti più spettacolari del manga che devono ancora ricevere un adattamento animato.

All’ultimo posto troviamo un avvenimento piuttosto recente nel manga, ovvero il breve arco narrativo in cui viene mostrata la vita di Goten e Trunks, tra giornate passate dietro i banchi di scuola e dietro le maschere dei Saiyaman X-1 e X-2, supereroi pronti a sventare i piccoli crimini che minano la tranquillità della città. Troviamo subito dopo la reunion dei guerrieri Z contro gli scagnozzi di Molo, sul pianeta Terra. Sequenze brevi ma caratterizzate da un velo di nostalgia che ha conquistato molti lettori.

Rimanendo sull’argomento team, passiamo alla formidabile coppia maestro-allievo Piccolo Gohan, assoluti protagonisti dell’arco narrativo in cui vengono adattati gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero, ma anche di un momento specifico della saga di Molo. Passiamo poi a due momenti correlati, vale a dire la fusione con il pianeta Terra dello stregone Molo, incapace di sostenere i poteri di Merus e quindi costretto ad ingrandire il proprio corpo unendosi col pianeta, e la forma di energia gigantesca assunta da Goku per contrastarlo, e infine dargli il colpo di grazia.

Passiamo poi alla minaccia successiva a Molo, con la trasformazione di Gas, il più potente tra gli Heeters, reali nemici dell’arco di Granolah il Sopravvissuto. L’alieno è stato in grado di mettere in enorme difficoltà i protagonisti e Granolah stesso, il quale ha sacrificato anni della sua vita per divenire uno dei combattenti più potenti dell’universo. La morte di Merus ha portato Goku ad un livello superiore di padronanza dell’Ultra Istinto, un po’ come avvenuto in passato quando si è trasformato per la prima volta in Super Saiyan a causa della morte di Crilin per mano di Freezer.

Proprio l’ex imperatore galattico è stato protagonista di un ritorno incredibile. Dopo aver facilmente ucciso Gas, infatti, Freezer mostra a tutti la sua nuova forma, Black Freezer, risultato di un lungo allenamento effettuato nella Stanza dello Spirito e del Tempo. Rimanendo nella saga di Granolah, troviamo il secondo momento più epico che non è stato ancora animato, cioè il salvataggio di Granolah da parte di Bardack, padre di Goku che si ribellò in parte all’invasione Saiyan del pianeta Cereal.

Infine, il titolo di miglior momento che deve ancora essere animato di Dragon Ball Super, va al debutto della nuova forma di Vegeta: l’Ultra Ego. In perfetta contrapposizione con l’Ultra Istinto di Goku, l’Ultra Ego consente al Principe dei Saiyan un vantaggio, e un rischio, non indifferenti sul campo di battaglia, ed è il risultato del duro allenamento al fianco del Dio della Distruzione Beerus.

Cosa ne pensate di questa lista? Siete d’accordo o avete in mente altre scene del manga di Dragon Ball Super che non vedete l’ora di vedere animate? Fatecelo sapere nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un confronto tra Goku e Broly.