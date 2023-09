Dragon Ball Super: 10 teorie fanmade tanto valide da meritare di diventare canoniche

In attesa del panel di Dragon Ball Super al New York Comic-Con 2023, che pare potrebbe portare novità a riguardo della produzione animata, ci sono alcune interessanti teorie fanmade che meriterebbero di entrare nel canone di Dragon Ball Super. Scopriamo in che modo TOEI e Toyotaro potrebbero avvantaggiarsi traendo ispirazione dalla community.

Quel che più rende affascinanti le community di appassionati è che tendono a utilizzare la propria fantasia per formulare ipotesi che talvolta risultano veritiere e teorie tanto folli, da risultare anche possibili. Ma quali sono le migliori pensate del fandom di Dragon Ball Super?