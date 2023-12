Dragon Ball Super 100, che delusione! Che fine hanno fatto gli sviluppi 'pazzeschi'?

C'era tanto clamore attorno all'uscita del capitolo 100 di Dragon Ball Super, ma a quanto pare le promesse non sono state mantenute. L'adattamento di Dragon Ball Super: Super Hero è giunto al termine, ma rispetto al film anime parrebbero non esserci grossi cambiamenti. I lettori sono delusi, tanta attesa non è valsa a nulla!

Con l'uscita del capitolo 99, l'editor Victory Uchida aveva promesso sviluppi pazzeschi e incredibili per Dragon Ball Super 100. Ebbene, pare che queste parole siano state tutto fumo e niente arrosto. Prima di proseguire con la lettura, però, occhio agli spoiler sull'arco dei Super Hero di Dragon Ball Super!

Come si evince dagli spoiler di Dragon Ball Super 100 trapelati in rete a giorni prima dell'uscita ufficiale, la Saga di Super Hero si chiude anche nel manga. Tuttavia, a differenza di quanto facevano sperare le parole di Uchida, non accade nulla di sorprendente. Dragon Ball Super 100 si conclude esattamente come accade nell'anime movie, a eccezion fatta per l'aggiornamento sulle sorti di un villain.

Nel 2024 comincerà una nuova saga in Dragon Ball Super, ma questa non viene in alcun modo anticipata dal 100° capitolo del manga - come invece Uchida ci aveva fatto sperare. Stando alle prime anticipazioni sul capitolo 101 di Dragon Ball Super, il nuovo arco non comincerà nemmeno con la prossima uscita. Probabilmente, Carmine, il secondo in comando del Red Ribbon, ha ancora qualcosa da dire nella Saga di Super Hero. Tra i fan la delusione è comunque tantissima per quella promessa non rispettata.