Dragon Ball Super 100: le prime immagini mostrano uno sviluppo altamente simbolico

In attesa di scoprire quale futuro attende il manga di Dragon Ball Super dopo il termine di Super Hero, stanno circolando a macchia d'olio sempre più anticipazioni sul capitolo 100. E proprio oggi sono state diffuse dalle community online di fan delle immagini esclusive del nuovo numero di Dragon Ball Super, dal contenuto altamente spettacolare.

Nelle immagini di Dragon Ball Super 100 - ci teniamo a dire, ufficiose, perciò attenzione a non incorrere in anticipazioni spiacevoli se non si vuole conoscere alcuno spoiler – ci è presentato uno sviluppo fondamentale degli eventi, non solo perché prefigura la conclusione imminente dello scontro (con l'intero arco narrativo che volge così verso il termine), ma soprattutto per come conferma la natura del colpo finale usato da Gohan nell'epilogo della battaglia.

Le quattro tavole a colori mostrano infatti l'acquisizione – e il successivo utilizzo – del cannone speciale da parte di Gohan in versione “bestia”. Uno sviluppo, questo, su cui è necessario soffermarsi con attenzione, proprio perché da esso derivano delle considerazioni davvero interessanti. Per prima cosa il dispiegamento dell'iconica tecnica da parte del figlio di Goku è qui rappresentato da Toyotaro attraverso una teoria incredibile di colori, che danno vitalità e tridimensionalità ad ogni segno grafico di cui si compongono queste memorabili vignette. Il quantitativo di informazioni visuale è davvero alto, e stupisce sia per il grado di iperrealismo esibito, sia per il forte impatto emozionale che queste immagini riescono a comunicare al lettore.

Ma il fatto che Gohan, nella sua versione definitiva, si sia servito del cannone speciale per far capitolare il nemico, dona alla mossa in questione un significato altamente simbolico. Qui ad assumere rilevanza non è tanto l'acquisizione da parte del Saiyan di una tecnica straordinaria come quella di cui sopra. Al contrario, è il fatto che Gohan abbia scelto di adottare proprio quella mossa per arrivare a trionfare sull'avversario che ci appare così importante. Quasi a voler suggellare, nel momento di maggiore difficoltà e pericolo, il legame che da sempre lo lega a colui che ha codificato la tecnica del cannone speciale, cioè Piccolo. Un dettaglio che sicuramente infiammerà il cuore di ogni appassionato dell'opera di Toriyama.