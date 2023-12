Dragon Ball Super 100: il rapporto tra Gohan e Piccolo rivive in una tecnica-simbolo

"Risplendi, Makankosappo". Il titolo assegnato da Torimaya e Toyotaro al capitolo 100 di Dragon Ball Super non ci racconta solo dell'acquisizione della tecnica del Cannone Speciale da parte di Gohan né di un mero risvolto narrativo: è la sublimazione simbolica del rapporto che lega il figlio di Goku a Piccolo. Un tributo, questo, davvero emotivo.

Nel corso del capitolo vediamo Gohan, trasformato in versione “Beast”, arrecare il colpo finale a Cell Max, e mettere così fine allo scontro, e per estensione all'intera saga di Super Hero. In prima battuta l'esito della battaglia può anche apparire scontato, soprattutto se si è familiari con le logiche di Dragon Ball e con gli eventi del film da cui è tratto questo arco narrativo. Ma l'utilizzo da parte di Gohan del Cannone Speciale apre ad innumerevoli riflessioni, di natura perlopiù simbolica.

Sappiamo quanto il saiyan abbia sempre visto il namecciano come la figura di riferimento della propria esistenza, sia per quanto riguarda la fonte di autorità, sia per i valori di amicizia e fedeltà incarnati dal personaggio nel pieno del periodo post-redenzione. E un riconoscimento agli occhi del guerriero ha per Gohan un sapore diverso, quasi come se la sua stessa identità di combattente – e soprattutto di difensore dei propri cari – dipendesse dal giudizio del suo amato mentore.

Non è un caso, infatti, che il primo gesto che l'eroe compie dopo aver sconfitto il nemico, è quello di rivolgersi al maestro, a ricercare nel suo sguardo l'emozione per aver emulato la mossa che da sempre contraddistingue il namecciano. Tanto che Piccolo prima lo istiga sornionamente, e poi ne riconosce l'abilità. “E quello lo chiami un makankosappo?”, gli chiede divertito. “Si, era perfetto”, continua compiaciuto il guerriero, senza neanche aspettare una risposta di Gohan.

Già le prime immagini di Dragon Ball Super 100 promettevano un risvolto altamente simbolico, proprio perché i significati dietro il Cannone Speciale vanno oltre la mera natura della mossa. Ma questo dialogo tra i due, inquadrato tra le righe da Toyotaro, suggerisce la culminazione di un legame che non solo restituisce vicariamente la relazione padre-figlio che Gohan, a tutti gli effetti, ha (quasi) sempre ricondotto al namecciano e non a Goku, date le attenzioni che il saiyan ha sempre rivolto al combattimento e non all'educazione filiale; ma che da sempre intreccia il destino del mentore a quello dell'allievo.

D'altronde il cammino di redenzione del personaggio è iniziato proprio agli albori di Dragon Ball Z, quando in seguito alla scomparsa di Goku (per mezzo, guarda caso, del makankosappo) Piccolo ha dovuto occuparsi dell'allenamento del giovane Gohan, con tutto ciò che ha comportato in merito al controllo della rabbia del ragazzo, all'indottrinamento valoriale e, soprattutto, alla gestione emotiva di un bambino sofferente, sia per la lontananza dalla madre che per il lutto paterno. Una situazione, questa, che ha spinto da un lato il namecciano ad individuare nel saiyan il principio della redenzione, e dall'altro ha portato Gohan a crescere, e a vedere in Piccolo il suo riferimento pedagogico. E ora che l'ultimo arco narrativo è giunto al termine, e non è chiaro quale futuro spetti al manga di Dragon Ball Super dopo Super Hero, siamo sicuri, ormai, che qualunque direzione prendano i prossimi eventi, nulla potrà davvero compromettere la natura di un rapporto inestinguibile, la cui simbologia riflette il cuore stesso dell'opera di Toriyama.