Dragon Ball Super 100: la saga di Super Hero si chiude con un finale esplosivo

Col capitolo 100 di Dragon Ball Super Toriyama e Toyotaro hanno messo la parola fine sugli eventi narrati nell’ultima pellicola, rendendo alcune sequenze dello scontro finale ancora più epiche attraverso diverse pagine iniziali interamente a colori, anche per mostrare come appare la nuova trasformazione di Gohan sul manga. Occhio agli spoiler.

Il capitolo 100, disponibile su MangaPlus, si intitola Esplosione – Cannone Speciale, e si apre proprio con la tecnica in questione usata da Son Gohan per uccidere definitivamente Cell Max, ostacolato da Piccolo in forma Orange. Richiamando la sua sfera d’energia, l’androide riesce a contrastare l’attacco dell’avversario, solo per essere poi colto di sorpresa da Goten e Trunks, nuovamente separati dopo la fusione.

La distrazione è sufficiente per permettere a Gohan di ritentare, e stavolta Piccolo pone direttamente la testa di Cell Max sulla traiettoria del Makankosappo dell’amico. Cell Max cade al suolo, sconfitto, ma sta per esplodere. Tutti fanno in tempo ad allontanarsi, e dall’altro la piccola Pan e Bulma assistono alla sconfitta del pericoloso villain. Mentre Gohan e Piccolo tornano alle loro forme normali per riunirsi con Pan, il Dr. Hedo e Gamma 2 dicono addio a Gamma 1, sacrificatosi per salvare il namecciano da un precedente colpo di Cell.

Considerata la loro collaborazione nello sventare i piani orditi da Magenta dell’Armata del Fiocco Rosso, Bulma accetta l’offerta del Dr. Hedo e prende sia lui che Gamma 1 a lavorare per la Capsule Corp. Intanto, la piccola Pan sembra aver appreso come volare, e mentre sale sempre di più verso le nuvole di fronte a suo padre e ai suoi amici, la scena si sposta.

Sul pianeta di Whis Goku e Vegeta si stanno allenando duramente, e finiscono entrambi a terra dopo un intenso scontro, mentre un Broly sofferente è costretto a stare in disparte ad osservarli. Whis viene sorpreso da una chiamata da parte di Bulma, la quale sembra avere in mente qualcosa ma cerca di sviare e concludere la conversazione.

