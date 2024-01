Dragon Ball Super 101 delude ancor prima dell'uscita: i fan vogliono una nuova saga!

Gli spoiler di Dragon Ball Super 101 hanno confermato le paure dei lettori. La Saga di Super Hero non è ancora finita nel manga di Dragon Ball Super. Toyotaro proseguirà questo arco narrativo con una storia sequel, ma la delusione del fandom è nell'aria.

Il capitolo 100 di Dragon Ball Super ha finito di adattare il materiale dell'anime movie prodotto da TOEI Animation nel 2022. Esattamente come nel lungometraggio, Cell Max è stato sconfitto da Gohan Beast. Tuttavia, la battaglia contro il Red Ribbon non è ancora conclusa.

Che con l'uscita di Dragon Ball Super 101 non sarebbe cominciata una nuova saga era praticamente certo. L'ufficialità di questa notizia, comunque, fa ugualmente male agli appassionati, ormai stanchi di questa storia cominciata quasi un anno fa con il capitolo 88.

Toyotaro e Toriyama non sembrano voler andare avanti con la narrazione. La fine della Saga di Granolah aveva acceso l'entusiasmo degli appassionati, che però è ormai quasi inesistente. L'arco di Super Hero, già visto al cinema in appena due ore, viene portato avanti dal mese di marzo 2023 e difficilmente terminerà con il capitolo in uscita a giorni. Il prequel di Super Hero con Trunks e Goten andò avanti per tre capitoli e presumibilmente andrà così anche con il sequel della saga.

Potenzialmente, il sequel di Dragon Ball Super: Super Hero farà compagnia ai lettori fino a marzo 2023, quando la saga festeggerà esattamente un anno dal debutto. I fan sono però già stanchi di aspettare e a meno ché Toyotaro non sviluppi i personaggi di Goten e Trunks rendendoli nuovamente competitivi, questa storia avrà poco da aggiungere a quanto già mostrato. Sui social, comunque, le lamentele del pubblico si fanno sentire.