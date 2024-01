Dragon Ball Super 101 su MangaPlus: le ceneri del Fiocco Rosso e una riunione inaspettata

Dopo le prime indiscrezioni e immagini apparse in rete, il capitolo 101 di Dragon Ball Super è finalmente arrivato su MangaPlus, e ha riservato delle sorprese che faranno molto piacere ai fan. Costruito attorno un diabolico quanto insensato piano di Carmine, consigliere di Magenta del Fiocco Rosso, il capitolo ha mostrato grandi colpi di scena. Attenzione agli spoiler.

Intitolato “Carmine e Soldato” il capitolo si apre proprio con Carmine, intenzionato a continuare i progetti e le ricerche iniziate da Magenta, di cui si è appena tenuto il funerale. Sulla strada del ritorno, però, Carmine vede in azione Saiyaman X-1 e X-2, e decide di scambiare qualche parola con quei giovani e abili supereroi.

Carmine promette loro di pagarli profumatamente per respingere un grande nemico, e di riprenderli per far si che tutti vedano quanto valgano realmente. Sarebbe l’opportunità perfetta per Trunks di dimostrare quanto è forte a Mai, ma non sa che Carmine li sta preparando per fronteggiare Gohan e Piccolo, i due guerrieri che sono stati in grado di distruggere l’arma segreta della Nuova Armata del Fiocco Rosso, il gigantesco androide incompleto Cell Max.

Mentre Goten e Trunks nei rispettivi panni di supereroe si allontanano nell’auto di Carmine, la scena si sposta sul pianeta di Whis, dove Broly e Vegeta si stanno affrontando in una sessione di allenamento. Il principe sembra essere nettamente in vantaggio, e quando Broly riesce a colpirlo scatena la sua furia trasformandosi in Super Saiyan, e dicendo al compagno di controllare la propria rabbia e non di sopprimerla, dato che è da questa che deriva il vero potere del loro sangue guerriero.

Goku sembra preoccupato dell’instabilità di Broly, che in realtà, come sottolinea Whis, è davvero cambiato e sta facendo dei grandi progressi nel mantenere il controllo. Persino nella sua forma base, infatti, Broly riesce a tenere testa a Vegeta trasformato. L’allenamento si conclude, e il gruppo di protagonisti inizia a riflettere sulla minaccia di Freezer e della sua nuova forma, e di come Gohan e Piccolo siano riusciti a salvare la Terra dal devastante Cell Max. Beerus non ricorda di aver conosciuto Gohan, ma Vegeta ammette che il giovane Saiyan potrebbe aver addirittura superato lui e Goku nell’ultima battaglia, stando almeno a quanto riportato da Bulma.

Intanto, la macchina di Carmine raggiunge l’abitazione di Gohan, che si infuria dopo aver sentito degli spari perché dovrà far riaddormentare la piccola Pan. Senza alcun indugio torna Gohan Beast in una splendida tavola, e Goku, ad anni luce di distanza dalla Terra percepisce il potente ki del figlio. Mentre Gohan torna normale e cerca di capire cosa sta succedendo dopo aver visto Goten e Trunks nell’auto, Goku si teletraporta lì per riabbracciarli dopo tanto tempo.