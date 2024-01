Dragon Ball Super 101: le prime immagini spoiler introducono una nuova era per il manga

Come da previsioni, il capitolo 101 di Dragon Ball Super dovrebbe fungere da punto di raccordo tra la fine della precedente saga di Super Hero, e l'inizio di un nuovo arco narrativo che porti il manga verso territori ancora inesplorati. In questo senso le prime immagini spoiler trapelate dal numero sembrano avallare le ipotesi appena avanzate.

Osservando nel dettaglio le quattro tavole del capitolo 101 che stanno circolando in queste ore su twitter, notiamo alcuni dettagli interessanti, che aprono a riflessioni di rilievo sia sulla natura “episodica” o “da raccordo” del capitolo, sia sulla possibilità che ci vengano qui delineate le figure che catalizzeranno gli eventi che la prossima saga di Dragon Ball Super andrà a ricoprire. D'altronde, è la prima volta dopo tanto tempo che gli autori hanno la possibilità (o meglio, la necessità) di esplorare delle traiettorie narrative apertamente inedite, che potrebbero condurre il racconto verso orizzonti anche inattesi, concentrati potenzialmente su sviluppi o personaggi finora rimasti ai margini del racconto.

Non è un caso, infatti, che tra i (tanti) motivi che hanno permesso al manga di Dragon Ball Super di elevare la saga di Super Hero, figura una maggiore attenzione a personaggi come Goten e Trunks, i quali, come suggerito da queste tavole, potrebbero rappresentare le figure cardini del capitolo 101 e forse anche di tutto l'arco narrativo che introduce. Nelle quattro immagini vediamo di fatto i due saiyan nelle loro rispettive vesti “eroiche” - cioè di Saiyaman X1 e X2 – mentre pranzano in una tavola calda insieme a Carmine, l'autista del Dr. Hero. Un incipit dai toni e i registri placidi e apertamente mondani, che sottende in merito delle riflessioni interessanti.

Ora non sappiamo se queste tavole, dal contenuto così limitato e approssimativo, costituiscano una traccia per tutto il resto del capitolo o se le restanti quaranta pagine, prendendo le mosse da un esordio così contemplativo e mondano, arrivino ad introdurre degli eventi radicali che compromettano questo senso di tranquillità dilagante che sembra permeare le prime vignette di Dragon Ball Super 101. In realtà, data l'esplosione di istanze action e iperboliche al centro dei numeri conclusivi della saga di Super Hero, non sarebbe neanche assurdo che Toyotaro e Toriyama immergano qui il racconto in un orizzonte più statico per poi arrivare ad introdurre alla fine del capitolo – o nel prossimo numero – il casus belli attorno a cui si concentreranno tutte le ramificazioni narrative che andranno a coprire gli eventi futuri del manga. Ma è pur vero che alcuni fattori ci portano a considerare la prima delle due ipotesi come quella più credibile.

Se ci pensiamo, Dragon Ball Super ha una serializzazione mensile, la quale non solo comporta delle ricadute di rilievo a livello di scansione e di stesura degli eventi - con i singoli capitoli, che rispetto a quelli di natura “settimanale”, appaiono più corposi soprattutto dal punto di vista del materiale narrativo da loro ricoperto – motivo per cui difficilmente un capitolo intero, anche se introduttivo, potrà essere cadenzato da sviluppi episodici e mondani come quelli che abbiamo appena indagato, soprattutto dopo che il manga ha a lungo ripercorso degli eventi di cui buona parte dei lettori avevano già piena conoscenza grazie alla visione del film da cui è stata adattata l'ultima saga cartacea.

Ora non è chiaro quale futuro attenda il manga di Dragon Ball Super dopo Super Hero, ma è lecito pensare che queste quattro tavole fungano da “antipasto” di eventi che moduleranno gli intrecci futuri dell'opera. E chi sa se, nella loro apparente superficialità, possano già suggerire delle avvisaglie di ciò che andremo a vedere nelle prossime settimane.