Dragon Ball Super 101, è tutto pronto per quel grande ritorno?

Il capitolo 101 di Dragon Ball Super è stato ufficialmente pubblicato e, mentre Goku, Vegeta e Broly continuano ad addestrarsi per diventare sempre più potenti, uno dei personaggi più potenti e amati dei fan è stato nuovamente citato nel manga, anticipando che potrebbe fare il suo ritorno nella serie molto presto.

Durante il manga di Dragon Ball Super è stata vista per la prima volta la forma Black Freezer del temibile antagonista, ottenuta attraverso un addestramento intensivo. Questo enorme sforzo gli ha permesso di ottenere il titoli di "essere più potente dell'universo" a tal punto da sconfiggere con poco impegno anche Goku e Vegeta.

Durante il capitolo 101 di Dragon Ball Super, l'ex membro dell'esercito di Freezer, Cheelai, chiede a Goku della nuova forma del loro nemico. Il nostro protagonista allora, riconoscendo la malvagità del suo avversario, ammette di essere "impressionato dal fatto che si sia allenato così duramente per superare me e Vegeta".

È proprio in quel momento che Beerus si aggiunge alla discussione, sottolineando la necessità di Goku di continuare l'allenamento per avere una possibilità contro Black Freezer: "Ci sarà sempre qualcuno o qualcosa più forte di te, quindi continua a impegnarti con l'allenamento." Tuttavia, qualora Son Goku riuscisse a superare Freezer nella sua nuova forma, il dio della distruzione afferma che potrebbe "consigliarlo come suo prossimo erede".

Da queste parole, è evidente che l'antagonista farà una nuova apparizione nel manga. Al momento, tuttavia, sorge una sola domanda: quando tornerà Black Freezer in Dragon Ball Super?