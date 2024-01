Dragon Ball Super 101, il riassunto completo: l'epico scontro tra due Saiyan

Il manga di Dragon Ball Super ha elevato la storia di Super Hero, ma l'adattamento del film è giunto al termine. I Guerrieri Z rimasti sulla Terra sono riusciti a fermare una minaccia incontrollabile dal potenziale paragonabile a quello di Broly. Ma ora cosa succederà? Scopriamo come continuerà la storia con il riassunto di Dragon Ball Super 101.

Già evidente dagli spoiler del capitolo 101 di Dragon Ball Super pubblicati sul sito ufficiale, la Saga di Super Hero non è ancora finita. Sebbene Cell Max sia stato sconfitto, questo arco narrativo ha ancora qualcosa da dire. Si proseguirà dunque con un sequel i cui eventi sono completamente originali rispetto al film.

Dragon Ball Super 101 comincerà con Carmine e Androide 15 reduci dal funerale di Magenta. I due, fuggiti incolumi dallo scontro con Cell Max, si rendono conto che il Fiocco Rosso è finito. In realtà ci sarebberro ancora ingenti fondi per restaurare l'armata, ma la presenza di Piccolo e Gohan nega questa possibilità.

Bloccati nel traffico, Carmine e #15 notano Saiyaman X1 e Saiyaman X2 sventare una rapina. Li inviteranno a mangiare una pizza, cercando di assoldarli per sconfiggere un "malvagio". Carmine si riferisce ovviamente a Gohan, ma Goten e Trunks rifiutano l'offerta. A quel punto, però, il vice del Red Ribbon provocherà i due Saiyan, che abboccheranno dunque all'offerta.

Nel mentre, sul pianeta Beerus si terrà un ulteriore allenamento. Dopo Goku Vs. Broly e Vegeta Vs. Goku, questa volta si terrà uno scontro di pratica tra Vegeta e Broly. Il principe continuerà a provocare Broly affinché scateni la sua rabbia, fonte dei poteri dei Saiyan, ma i suoi progressi sono evidenti. Non solo Broly non perde più la calma, ma si dimostra anche più riflessivo. Comunque, non è ancora in grado di trasformarsi in Super Saiyan.

Dietro le quinte della battaglia, Cheelai, Goku e Beerus intavolano una discussione su Black Freezer. Il dio della distruzione dirà che se Goku riuscirà a superarlo, allora lo consiglierà come suo prossimo erede. Goku si dimostrerà disinteressato alla carica e solo a quel punto i presenti parleranno anche della situazione sulla Terra.

Si tornerà proprio sul pianeta difeso dai Guerrieri Z, dove Carmine porterà i due eroi Saiyaman verso l'abitazione di Gohan. Carmine sparerà dei colpi di pistola in aria per attirare l'attenzione di Gohan, che riconoscerà lui e 15 come i rapitori di Pan. Con Goten e Trunks nascosti, il primogenito di Goku si trasformerà in Gohan Beast per spaventare gli uomini del Red Ribbon. Il ki di Gohan Beast si rivelerà tanto grande da poter essere percepito anche da Goku e Vegeta. A quel punto, Goku deciderà di fare ritorno sulla Terra per incontrare suo figlio. Che voglia confrontare l'Ultra Istinto con la forma Beast?