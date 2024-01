Dragon Ball Super 101: Vegeta rincara la dose: che umiliazione per Goku!

Dal momento in cui Vegeta arrivò sulla Terra battere Son Goku divenne il suo obiettivo di vita. Sono passati decenni dal loro primo incontro - anni in cui Vegeta ha dovuto addirittura mettere da parte il suo orgoglio Saiyan -, ma finalmente il traguardo è stato raggiunto. In Dragon Ball Super 100 Vegeta ha trionfato su Goku.

Il finale di Dragon Ball Super: Super Hero cambia la rivalità tra Vegeta e Goku. Finalmente, il principe dei Saiyan non si considererà più inferiore al rivale ormai amico e nemmeno il pubblico potrà più puntare il dito verso di lui. In uno scontro alla pari e senza alcuna trasformazione, Vegeta ha battuto Goku, anche se solamente per un soffio.

In sé per sé questo trionfo non vuol dire nulla, ma per il principe dei Saiyan è il traguardo di una vita. Come vediamo nel capitolo 101 di Dragon Ball Super, infatti, Vegeta è molto più che orgoglioso e soddisfatto per la vittoria. Mentre Goku afferma di non aver percepito il Ki di Gohan Beast poiché troppo preso dal duello con Vegeta, il principe punzecchia il rivale precisando che il duello è stato da lui perso. Vegeta è soddisfatto nel rincarare la dose, mentre Goku appare invece stizzito. Lo vedremo chiedere una rivincita per cancellare questa macchia e zittire a sua volta il rivale?