Dragon Ball Super 101, Vegeta sfida Broly: chi è il più forte?

La notizia del sequel di Super Hero aveva generato una forte ondata di delusione nei confronti di Dragon Ball Super 101. Il maestro Toyotaro, tuttavia, ha sorpreso il pubblico con un capitolo convincente, che sa divertire con le gag sul Fiocco Rosso e gasare con una grande battaglia, oltre che portare avanti la trama.

La sconfitta di Cell Max non apre le porta a un nuovo arco narrativo. La Saga di Super Hero prosegue con un mini sequel originale, che però ha già conquistato l'interesse dei lettori. Il capitolo ricorda le vecchie atmosfere con delle pagine ironiche, ma allo stesso tempo suscita adrenalina con un grande scontro.

Mentre sulla Terra il Fiocco Rosso cerca un modo per rinascere, sul pianeta di Beerus comincia un nuovo scontro d'allenamento. L'ultima coppia rimasta ad affrontarsi è quella tra Vegeta e Broly. Tra i due non è il primo scontro, poiché già nel corso della pellicola Dragon Ball Super: Broly ebbero modo di affrontarsi. Ma chi tra i due Saiyan è più forte?

Lo scontro tra Vegeta e Broly in Dragon Ball Super 101 non è uno di quelli in cui si dà il tutto per tutto, piuttosto un tentativo del principe di risvegliare l'orgoglio Saiyan nel partner. Vegeta cerca di far capire a Broly che, piuttosto che rinunciare alla rabbia per paura di perdere il controllo, egli dovrebbe scatenarla e controllarla. È questa, per il principe, la chiave per controllare il Super Saiyan.

Al momento Broly non sembra ancora pronto alla trasformazione, ma sta comunque compiendo degli evidenti passi in avanti. Man mano che lo scontro prosegue, infatti, lo vediamo più portato alla battaglia. Presto anche Broly otterrà una nuova trasformazione in Dragon Ball Super?