Dragon Ball Super 102, data di uscita e teorie: uno scontro tra familiari?

Anche dopo la grandiosa vittoria contro Cell Max, Toyotaro ha deciso di non chiudere Super Hero, ma di proseguirlo anzi con un sequel del tutto originale. L'iniziale delusione per Dragon Ball Super 101, che non ha dato il via a un nuovo arco narrativo come invece i fan speravano, ha lasciato spazio a un capitolo interessante!

Il sequel di Dragon Ball Super: Super Hero si è rivelato più coinvolgente del previsto. Nel capitolo 101 di Dragon Ball Super Vegeta si è scontrato con Broly, il quale sta cercando di controllare la sua rabbia per non lasciarsi andare alla furia cieca del Super Saiyan Leggendario. Abbiamo visto inoltre il Fiocco Rosso tentare di rinascere per l'ennesima volta delle sue ceneri assoldando i supereroi Saiyama X-1 e X-2. Questo tentativo ha portato a una nuova apparizione di Gohan Beast e a una riunione tra familiari. Ma cosa potrebbe accadere ora?

Nel capitolo 102 di Dragon Ball Super potrebbe accadere qualcosa di epico, uno scontro che decreterebbe il più forte tra i forti. I fan di Dragon Ball Super reclamano Goku Ultra Istinto contro Gohan Beast e questo è qualcosa che potrebbe realmente accadere. Goku si è detto sorpreso della nuova trasformazione di suo figlio e curioso di vederla. Questa sua curiosità potrebbe portare a uno scontro amichevole tra quelle che al momento sono le loro forme uniche più potenti. La storia sequel di Super Hero proseguirà con l'uscita di Dragon Ball Super 102, prevista per il 20 febbraio 2024 sulla piattaforma MangaPlus.