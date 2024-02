Dragon Ball Super 102: il guerriero che ha superato l'Ultra Istinto

Non c'è modo migliore per inaugurare una nuova saga di Dragon Ball Super di un combattimento. Soprattutto se il confronto mette in opposizione il protagonista a colui che è sempre stato destinato a superarlo: ovvero Gohan. E il capitolo 102 ha suggerito una possibile supremazia della versione Beast del guerriero rispetto all'Ultra Istinto paterno.

Come avevamo precedentemente osservato nella nostra analisi degli spoiler di Dragon Ball Super 102, il capitolo fonda tutte le sue logiche sui ricongiungimenti familiari, e sulle complicità emotive che essi per forza di cose sottendono. Seppure i due mangaka non abbiano ancora presentato né la reale natura dell'intreccio su cui si strutturerà la saga a venire, né tanto meno l'entità del possibile villain, agli occhi di Toyotaro e Toriyama era importante legare l'incipit dell'arco narrativo a quelle relazioni familiari che giocheranno - senza alcun dubbio - un ruolo centrale nello sviluppo del prossimo ciclo di capitoli. Tanto che ogni istanza o soluzione è qui incentrata da un lato sulla delineazione di un'ipotetica scala dei valori tra saiyan, e dall'altro sulla sublimazione del potere dei personaggi, e quindi sulla certificazione assoluta degli sviluppi su cui si è chiuso il precedente arco narrativo.

Se il manga di Dragon Ball Super ha elevato la saga di Super Hero, molto lo dobbiamo sia alla capacità degli autori di estendere la versione cinematografica degli eventi grazie ad una precisa ed efficace integrazione con il materiale inedito, sia alla naturalezza con cui ha codificato la storia a partire dalla relazione altamente simbolica tra Piccolo e Gohan. E proprio il figlio di Goku appare il perno centrale attorno a cui ruota il capitolo 102 (e forse anche la saga che anticipa?) su cui Toriyama e Toyotaro sembrano voler costruire le fondamenta tanto del racconto, quanto della mitologia tout court del Dragon Ball del futuro. Partendo, come era lecito aspettarsi, dalla delineazione di un paragone tra il guerriero e colui a cui ancora è legata l'immagine del franchise: vale a dire il padre.

Dopo un breve incontro con Saiyaman X-1 e X-2 – in un evidente tentativo degli autori di smarcare i due giovani saiyan dall'oblio in cui si sono inabissati, tanto che Dragon Ball Super ha (per adesso) sprecato il potenziale di Goten e Trunks – vediamo l'eroe fronteggiare finalmente Goku. Il protagonista, estasiato dall'incredibile potenziale raggiunto dal figlio durante la battaglia con Cell Max, sfida Gohan a non tergiversare, sollecitandolo a mostrare tutta la potenza di cui attualmente gode, in modo da delineare con precisione le loro rispettive abilità.

E nel momento in cui attiva la nuova forma, il racconto, così come gli astanti, prendono atto di un fattore ormai interpretabile come un dogma: cioè che in Dragon Ball Super Gohan Beast rappresenta il saiyan più potente mai concepito da Toriyama. Tanto che sia Vegeta che Goku, egualmente sorpresi ed emozionati nel percepire l'aura del guerriero, desiderano testare immediatamente le sue abilità, con il secondo che affronta il figlio senza freni né inibizioni, in un lungo (e certamente memorabile) scontro che presagisce una (più che) probabile superiorità della versione Beast rispetto all'Ultra Istinto: sottendendo come il futuro di Dragon Ball passerà anche dalle azioni di Gohan, tornato finalmente a rivestire un ruolo centrale nelle strategie narrative di Toriyama.