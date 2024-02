Dragon Ball Super 102 è su MangaPlus: due grandi eroi a confronto

Il nuovo capitolo di Dragon Ball Super è disponibile gratuitamente sulla piattaforma MangaPlus, e si è rilevato piuttosto sorprendente. Nelle solite 45 tavole Toriyama e Toyotaro hanno coinvolto i lettori in una serie di scontri interessanti e del tutto inaspettati, delle singolari sessioni di allenamento tra vecchi e ritrovati protagonisti.

Già dal titolo si evince l’obiettivo principale degli autori: Son Goku Vs. Son Gohan, vale a dire portare una delle battaglie più teorizzate e immaginate dai fan dal momento in cui Gohan Beast ha fatto la sua apparizione sugli schermi nel film Dragon Ball Super: Super Hero. Il confronto tra la nuova forma straordinariamente potente raggiunta da Gohan per affrontare la nuova minaccia del Fiocco Rosso, e l’Ultra Istinto di Goku potrebbe finalmente avere delle risposte e chiarire chi tra i due sia il combattente più forte.

Avendo percepito un’esplosione di ki proveniente da Gohan sulla Terra, Goku non ha esitato un istante a teleportarsi sul pianeta, ritrovando i suoi figli cresciuti e in forma. Interessato a scoprire di più sul nuovo potenziale di Gohan, Goku teletrasporta tutti, compresi Trunks, Goten e gli ultimi superstiti del Fiocco Rosso, sul pianeta di Beerus, per avere lo spazio adeguato a combattere senza preoccuparsi di distruggere intere zone.

Prima di partire col confronto diretto, però, Vegeta propone una battaglia tra Gohan, Goten e Trunks, e come era prevedibile, nonostante gli attacchi congiunti e le combo, i due Saiyan mezzosangue più giovani vengono facilmente sovrastati da Gohan trasformato in Super Saiyan. Decidono quindi di fare sul serio, unendosi in Gotenks, ma ancora una volta il risultato è una versione più grossa e lenta del combattente, che viene nuovamente respinto da Gohan, stavolta in forma Suprema.

Mentre Broly apprende con sorpresa che tutti loro sono in grado di trasformarsi a comando, inizia il vero scontro del capitolo. Goku raggiunge immediatamente l’Ultra Istinto, e Gohan sorprende tutti i presenti, compresi Beerus, apparentemente contrariato per cosa sta accadendo sul pianeta, e Whis, con la forma Beast. L’onda d’urto dei colpi costringe Whis a creare una barriera protettiva per proteggere tutti, dato che Goku e Gohan stanno letteralmente facendo a pezzi il pianeta del dio della distruzione dando il meglio di sé.

