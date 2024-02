Dragon Ball Super 102, il riassunto completo: i più forti si danno battaglia!

L'attesa è finita. Sebbene manchino ancora diversi giorni all'uscita ufficiale di Dragon Ball Super 102, il capitolo è trapelato integralmente in rete. Il cliffhanger che si prefigurava è realtà, Toyotaro comincia ben due battaglie assurde e da sogno. Scopriamo cosa succede in Dragon Ball Super 102, ma attenzione agli spoiler che seguiranno!

Come già trapelato dagli spoiler di Dragon Ball Super 102, la riunione di famiglia si sposterà dalla Terra al pianeta di Beerus. Goku porterà con sé Gohan, ma anche Goten e Trunks, che si riunirà dunque a suo padre Vegeta. Il principe è felice di rivedere suo figlio, ma, forse geloso di Gohan e Goku, gli domanderà se anche lui ha partecipato allo scontro con il Fiocco Rosso.

Lo scontro che tutti sognavano viene posticipato. In Dragon Ball Super 102 comincerà una battaglia tra Gohan e la coppia formata da Goten e Trunks. Tutti e tre si trasformerannno in Super Saiyan, ma i due giovani Saiyan ibridi verranno sopraffatti facilmente. Goten e Trunks proveranno a ricorrere alla fusion, ma ancora una volta la falliranno miseramente. Non è ancora il momento di Trunks e Goten in Dragon Ball Super e Gohan metterà fine allo scontro con un calcio poderoso.

A quel punto, giungerà il momento tanto atteso dai fan. Gohan ha intuito il movente con cui attivare la trasformazione in Beast e lo scontro padre-figlio diviene realtà. In Dragon Ball Super 102 Goku Ultra Istinto sfida Gohan Beast, uno scontro che apparentemente viene giocato alla pari. Non scopriremo qual è la più forte tra le due forme, poiché il risultato della battaglia viene rinviato a Dragon Ball Super 103.