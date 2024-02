Dragon Ball Super 102: gli spoiler completi prefigurano dei ricongiungimenti simbolici

Dragon Ball Super sta per approssimarsi ad uno snodo narrativo nevralgico, sia perché il prossimo arco racconterà del materiale assolutamente inedito rispetto a quello della precedente saga, sia per come ragionerà sulle conseguenze degli intrecci appena osservati. E gli spoiler emersi in giornata portano il capitolo 102 ad abbracciare questi discorsi.

Come era lecito aspettarsi già dalle prime immagini di Dragon Ball Super 101, il prossimo numero del manga di Toyotaro e Toriyama presenterà dei registri più compassati e mondani, finalizzati da un lato alla costruzione delle fondamenta narrative su cui verteranno tutti gli intrecci della nuova saga, e dall'altro deputati alla presentazione di quei legami interpersonali che delineano già di per sé l'entità dei personaggi su cui ruoteranno le storie dei capitoli a venire. Secondo i leak, infatti, Dragon Ball Super 102 prende le mosse laddove si era interrotto il precedente numero, con Goku che rincontra dopo tanto tempo i suoi figli, chiedendo ad entrambi (oltre naturalmente a Trunks e a Carmine) di ritornare ad allenarsi insieme sul pianeta di Beerus. Gohan, in pieno spirito saiyan, accetta senza vere titubanze, non prima di aver fatto presente al padre della necessità di comprare nuove vesti da combattimento, dal momento che non ne possiede alcuna.

A questo punto Goku, estasiato dalla possibilità di allenarsi con il figlio, si teletrasporta insieme al resto dei guerrieri sul pianeta del Dio della Distruzione, assaporando finalmente quell'opportunità che ricercava ormai da tempo: cioè saggiare l'incredibile livello di forza raggiunto da Gohan durante la saga di Super Hero. Qui, infatti, nel pieno della conversazione padre-figlio, emerge un dato su cui in realtà i lettori non nutrivano troppi dubbi, ma che fino a questo momento non era mai stato verbalizzato in maniera così esplicita: ovvero che la trasformazione in Gohan Beast vista in Dragon Ball Super ha dato vita al saiyan più potente mai concepito da Toriyama, e di cui Goku desidera testare tutto il potenziale, anche in faccia alle rimostranze qui avanzate da Beerus, il quale accoglie l'arrivo dei guerrieri con un certo astio.

Se il Dio della Distruzione appare quasi infastidito dall'iniziativa di Goku, lo stesso non lo possiamo affermare per Vegeta. Il principe dei saiyan, rincontratosi anche lui dopo diverso tempo con Trunks, accoglie l'arrivo del figlio con un misto di sorpresa e gioia, e chiede immediatamente al ragazzo se ha preso parte, alla pari di Gohan, al forsennato confronto con l'Esercito del Fiocco Rosso. Qui gli spoiler, seppure non gettino luce sulla risposta del saiyan, aprono però a degli scenari importanti, sia sul prosieguo della saga, sia sulle traiettorie future del giovane guerriero: Abbiamo visto, infatti, come Dragon Ball Super abbia (per adesso) sprecato il potenziale di Goten e Trunks, ma è pur vero che l'enfasi che i mangaka stanno ponendo sui due nel corso di questi capitoli introduttivi, lascia presagire ad una ritrovata centralità narrativa dei saiyan, i quali – chi sa – potranno anche configurarsi come i protagonisti del prossimo arco narrativo, insieme ai guerrieri su cui Dragon Ball Super 102 sta qui concentrando l'attenzione. A partire, ovviamente, da Gohan e Goku.



Sul finire del capitolo, il protagonista chiede a Gohan se la sua nuova trasformazione sia equiparabile a quella in Super Saiyan di secondo e terzo livello, ma il padre di Pan sostiene che si tratti di una versione di natura diversa, definita appunto “Beast”. E interrogato sulla facilità con cui arriva a sublimarne il potere, Gohan risponde che grazie all'aiuto del suo mentore namecciano ora è in grado di attivare la nuova trasformazione non appena la situazione lo richiede, a testimonianza di quanto non solo Piccolo sia stato in Dragon Ball Super il personaggio-simbolo della saga di Super Hero, ma di come il guerriero continui, anche nell'arco narrativo a venire, ad esercitare una funzione pedagogica nevralgica per il saiyan/allievo.

Come si legge dagli spoiler, il capitolo dovrebbe quindi concludersi proprio sui rispettivi confronti padre-figlio, che in tal senso appaiono assolutamente illuminanti. Seppur Dragon Ball Super 102 non getti luce sul cuore degli eventi che cadenzeranno la saga a venire, è chiaro che il ricongiungimento di Goku con i due figli, e di Vegeta con Trunks, ci porti a pensare come la minaccia che si paleserà nell'immediato futuro del racconto sarà sventata proprio dalla complicità di tutti i saiyan, nessuno escluso