Dragon Ball Super 103: un capitolo in ricordo di Akira Toriyama

"Sono contento di avere ancora qualcosa a cui guardare in futuro" afferma Goku al termine dello strenuo combattimento con Gohan. Una frase, questa pronunciata dal saiyan, che si apre ad un livello di lettura altamente metaforico. Tanto che il capitolo 103 di Dragon Ball Super potrebbe essere interamente interpretato come un omaggio alla memoria di Toriyama.

Come era già ipotizzabile dalle prime immagini di Dragon Ball Super 103, l'ultimo numero a cui il progenitore dell'universo dei saiyan ha contribuito attivamente, prima di spegnersi, si snoda all'insegna di un viaggio nel passato: una traiettoria che sì omaggia le soluzioni che hanno reso grande il manga, senza mai tralasciare nel contempo le sue ramificazioni future. Non è un caso, infatti, che una porzione consistente del capitolo sia incentrata sugli scontri tra saiyan, ovvero su quegli stilemi iconografici su cui lo stesso Toriyama ha fondato la mitologia del suo manga: almeno ad un livello di linguaggio grafico/estetico. Quasi come se in ogni colpo portato a segno da Goku o dal figlio Gohan, in ogni singola combinazione o aumento di ki, rivivessero simbolicamente i codici che hanno permesso a Dragon Ball di entrare nell'immaginario collettivo, e di stabilire con la platea di lettori/spettatori una connessione pura, inossidabile, che trascende il solito rapporto pubblico/testo.

Al tempo stesso, però, il capitolo è capace di andare ben oltre questo livello celebrativo. Se ci pensiamo, è lo stesso Gohan a mostrare a Broly, grazie alla capacità di trarre forza dalla rabbia senza però cedere ai richiami dell'ira, la via per sublimare in futuro – e forse già a partire dalla prossima saga – il proprio incontenibile potere, ponendosi così come il punto di riferimento non solo degli intrecci a venire del manga, ma anche dell'evoluzione del saiyan. Al punto che Beerus, riflettendo sulla natura “seriosa” del guerriero, elimina Gohan dalla lista dei suoi ipotetici successori, rafforzando ulteriormente l'ipotesi che saranno Goku e Vegeta a diventare in Dragon Ball Super le nuove divinità dell'Universo 7. Un'istanza a cui Toriyama ha alluso sin dall'inizio del manga-sequel.

Eppure, dove il capitolo 103 mostra tutto il suo portato simbolico, è nelle pagine finali. Grazie al ricongiungimento tra il protagonista e la nipote Pan, le tavole su cui si chiude il numero mettono in scena un confronto tra tutte le generazioni di saiyan, a testimoniare quanto in Dragon Ball la genealogia di Goku si carichi di una valenza profondamente allegorica, quasi a dire che le evoluzioni future dell'opera, ora affidate all'ingegno di Toyotaro, debbano continuare a passare per quei legami di sangue che hanno consentito all'eroe del racconto di metabolizzare, e quindi definire, tutti i suoi canoni caratteriali.

E se Toriyama ha voluto omaggiare l'allievo, affidandogli il prosieguo della sua opera, dal canto suo Toyotaro ha configurato l'immagine finale del capitolo come un tributo all'arte e alla poetica del maestro. Non appena Goku e Pan si librano insieme in cielo, vediamo Piccolo rompere la quarta parete, e rivolgere lo sguardo direttamente al pubblico. Si volta verso il lettore, gli sorride, per poi alzare la mano in segno di commiato: “Addio, maestro” sembra voler suggerire il personaggio a cui più di tutti Toriyama era affezionato. E non è un caso che nel salutare il mangaka, il volto del namecciano sia attraversato da un fiero sorriso: perché l'eredità del maestro vive nella gioia e nelle emozioni (positive) che i suoi lavori hanno instillato nei cuori di chi li ha amati.

Ciò a cui Toyotaro sta qui alludendo è sì una celebrazione delle figure coniate dal mangaka: ma soprattutto è una rassicurazione sul loro futuro. Quasi a dire che da questo momento in poi l'opera-capostipite di Toriyama continuerà a seguire il solco già tracciato dal maestro. Fino a celebrarne, anche in sua assenza, lo spirito poetico. Che rivive nei volti e nelle gesta dei suoi iconici, e immortali personaggi.

