Dragon Ball Super 103: un capitolo spettacolare e importante prima della pausa

In seguito agli spoiler diffusi in rete negli scorsi giorni, è finalmente disponibile il capitolo 103 di Dragon Ball Super in maniera completamente gratuita sulla piattaforma ufficiale di Shueisha. Strutturato attorno a diverse battaglie, soprattutto quella tra Goku e Gohan, andiamo a scoprire gli avvenimenti più rilevanti del nuovo appuntamento.

Intitolato “Un’eredità verso il Futuro”, il capitolo 103 riporta i lettori immediatamente sul pianeta di Beerus, dove il dio della distruzione, Whis e gli altri assistono stupiti allo scambio di colpi tra Gohan e suo padre Goku. Considerato il livello raggiunto dal figlio, il protagonista riconosce la sua forza ma decide di mostrare i risultati del suo allenamento attivando l’Ultra Istinto. Inizialmente Goku è in netto vantaggio contro Gohan, ma una volta raggiunta la forma Beast anche il ragazzo da del filo da torcere al padre.

Ascoltando da lontano le parole di Broly, affascinato dalla battaglia, Goku decide di smettere di combattere e lasciare il posto al suo amico Saiyan. Spinto dall’impressionante potenza mostrata da Gohan, Broly raggiunge finalmente lo stadio di Super Saiyan, mantenendo però molto controllo. Vegeta e gli altri, infatti, notano che a differenza di quanto avvenuto a lui e a Goku o Gohan, gli occhi di Broly non hanno cambiato colore con la trasformazione. Ciò lo rende attualmente unico.

Invidioso dello scontro, Vegeta decide di fare a cambio con Broly, e questo scatena una sorta di tutti contro tutti a cui prendono parte anche Goten e Trunks. Distrutti dalla battaglia, i Saiyan si riuniscono in una lunga tavolata, e decidono di tornare sulla Terra. Goku li teletrasporta sulla Terra seguendo il ki di Piccolo.

Il capitolo si conclude con una serie di tavole mute, in cui Goku, Gohan e Piccolo si recano alla scuola di Pan per portarla a casa con loro, e inizialmente la bambina non sembra riconoscere Goku. Decide quindi di provare ad attaccarlo, rimanendo sorpresa dai suoi riflessi. I due si scambiano quindi un sorriso e si avviano verso casa.

Ricordiamo, infine, che il team del manga di Dragon Ball Super ha annunciato una pausa in seguito alla scomparsa del grande maestro Akira Toriyama.

