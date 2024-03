Dragon Ball Super 103: chi ha vinto QUELLO scontro? Il verdetto finale

Con l'uscita del capitolo 103, Dragon Ball Super ha salutato Akira Toriyama. Inoltre, le nuove pagine del manga hanno dato una conclusione all'appassionante combattimento che stava tenendo con il fiato sospeso la fanbase. Attenzione, da qui in avanti troverete spoiler sugli ultimi eventi di Dragon Ball Super.

La nuova forma Beast ottenuta da Gohan in Dragon Ball Super ha stupito per l'incredibile potenza mostrata contro Cell Max e Goku, attratto dal nuovo livello di potenza raggiunto dal figlio, si è subito messo a disposizione per uno scontro di prova.

Nel capitolo precedente, i due Saiyan si sono diretti sul pianeta di Beerus per combattere immediatamente alla massima potenza e il duello tra Ultra Istinto e Beast ha visto Gohan uscire sorprendentemente vincitore contro il padre.

Utilizzando i fenomenali tempi di reazione dell'Ultra Istinto, Goku si era portato inizialmente in vantaggio, ma la furia di Gohan ha lentamente colmato il divario con l'avversario, pareggiandone la potenza e le capacità di movimento.

Questo nuovo equilibrio nel confronto ha consentito a Gohan di sferrare un colpo deciso a Goku che è stato sbalzato via. Soddisfatto, il protagonista ha interrotto lo scontro, fiero del risultato raggiunto dal giovane.

Anche se non si tratta di una vittoria "completa", Gohan ha comunque dimostrato in maniera convincente di poter dire la sua negli archi narrativi futuri di Dragon Ball Super, in attesa di scoprire se il prossimo nemico sarà Black Freezer.

Siete soddisfatti dell'esito del combattimento o vi aspettavate un risultato diverso? Gohan è finalmente tornato in azione e non vediamo l'ora di capire come verrà utilizzato il suo personaggio all'interno del manga.

Su Scottecs Gigazine 9 - JasMine Craft è uno dei più venduti di oggi.