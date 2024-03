Dragon Ball Super 103 è il definitivo passaggio di consegne tra Akira Toriyama e Toyotaro

L'8 marzo 2024 è stata diffusa una notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto leggere. Secondo il comunicato di Bird Studio, una settimana prima di quella data il maestro Akira Toriyama è morto a causa di un edema cerebrale. Il mondo piange la scomparsa del maestro, che ha affidato la sua opera più grande a Toyotaro.

Le cause della morte di Akira Toriyama sono legate a una delicata operazione al cervello di cui solamente i suoi più stretti collaboratori erano a conoscenza. Dragon Ball ha perso il suo papà, mentre noi appassionati l'eroe che ha dato vita alla più bella delle avventure.

Dragon Ball Super non si fermerà a causa della morte di Toriyama. Il capitolo 103 di Dragon Ball Super segna il definitivo passaggio di consegne tra il sensei e l'allievo. D'ora in avanti Toyotaro dovrà continuare la serializzazione senza più poter contare sulla supervisione di Akira Toriyama.

Come ormai noto, Dragon Ball Super è entrato in pausa. Il mini arco narrativo sequel di Super Hero è giunto alla conclusione con la pubblicazione di Dragon Ball Super 103. Il titolo di questo capitolo è chiaro e specifico, indirizzato proprio alla memoria di Toriyama-san. Dragon Ball Super 103 è intitolato "Un'eredità per il futuro" e sebbene sia perfettamente ricollegabile agli eventi della storia, non ci sono dubbi che sia un messaggio per l'adorato maestro. Akira Toriyama è scomparso, ma la sua opera verrà trasmessa alle generazioni future.

Su Mermaid Melody. Pichi pichi pitch (Vol. 2) è uno dei più venduti di oggi.