Dragon Ball Super 103: Gohan sarà il catalizzatore delle evoluzioni future di Broly?

C'è un elemento di Dragon Ball Super 103 su cui occorre soffermare l'attenzione, se si vuole comprendere una delle traiettorie future verso cui si dirigerà il prosieguo del manga: ovvero l'inattesa analogia tra Gohan e Broly. Tanto che il primo sembra qui equipararsi ad un potenziale catalizzatore per le evoluzioni a cui andrà incontro il secondo.

Nel pieno dello scontro tra Goku e il figlio, vediamo Broly osservare estasiato la capacità di Gohan di generare il suo potenziale a partire da quella rabbia che lo stesso saiyan fatica costantemente a controllare, e che invece agli occhi del padre di Pan appare come il veicolo stesso del suo processo evolutivo. La forma Beast, del resto, non è nient'altro che l'estensione, perfezionata, dello spirito Berserker che innerva ogni cellula di Broly. Ma laddove il figlio di Paragas si lascia travolgere dall'ira, fino ad offuscare la sua stessa integrità psicofisica, Gohan al contrario individua nella rabbia la matrice stessa del suo potere: originato tanto da una presa di coscienza pressoché totale degli ibridismi cellulari che ne contraddistinguono il suo codice genetico, quanto dalla naturalezza con cui il saiyan traduce in forza le energie negative del proprio animo.

Da questa prospettiva, è apparso subito chiaro come uno dei motivi per cui Toriyama ha voluto concludere lo scontro di Dragon Ball Super 103 senza un vero esito sia da individuare proprio nella necessità dell'autore di legare il percorso di Broly a quello del figlio di Goku, in modo da sovrapporre il cammino di evoluzione/maturazione del saiyan ai processi evolutivi del padre di Pan. E non è un caso che lo stesso Goku, notando l'attitudine del suo primogenito a convertire la rabbia nella fonte stessa del suo vigore fisico, abbia sollecitato Broly a confrontarsi direttamente con Gohan, spingendolo così ad individuare nell'avversario i codici a cui votare la sua traiettoria futura: di guerriero, di saiyan e di responsabile della preservazione dell'incolumità collettiva dei terrestri.

Nel momento stesso in cui il figlio di Paragas si è interfacciato con Gohan, ecco che al saiyan si sono palesate chiaramente tanto le debolezze di cui soffre, quanto le tracce del cammino che dovrà intraprendere per poter assurgere, nel breve futuro, ad un ruolo più o meno egualitario rispetto a quello incarnato dai suoi omologhi/compagni. D'altronde, come anticipato già da Vegeta nel capitolo 101, Broly si trova ancora ad uno stato di profonda immaturità combattiva, perché lasciandosi controllare dalla rabbia – senza quindi riuscire ad astrarsi dal suo richiamo pulsionale - risulta a tutti gli effetti incapace di sublimare quell'enorme potenziale latente di cui indubbiamente gode: e la cui maturazione potrebbe davvero portarlo a ritagliarsi uno spazio unico nel panorama dei saiyan. Un ruolo, questo appena delineato, a cui potrà aspirare guardando proprio alle strategie evolutive di Gohan: l'unica figura che gli consentirà di tramutare le “anomalie” che lo contraddistinguono, nelle foci stesse della sua legittimazione guerresca.

