Dragon Ball Super 103 omaggia davvero Toriyama, ma c'è un problema con Goku

Difficile leggere il capitolo 103 di Dragon Ball Super senza versare qualche lacrima, visto che si tratta dell'ultimo su cui Akira Toriyama ha messo le mani prima di lasciarci. Tra le nuove pagine dell'opera ci sono di sicuro alcuni elementi che omaggiano il Maestro, ma su altri occorre fare una piccola riflessione.

Tanto per cominciare, il titolo di Dragon Ball Super 103 è "Ereditare il futuro". Non sappiamo quanto la scomparsa di Toriyama abbia influito, ma è già da questo primo elemento che possiamo carpire il primo, sentito riferimento al sensei, che con la sua arte ha ispirato tantissime generazioni di autori e lettori.

C'è poi, di per sé, la trama di tutto il capitolo, che dà ampio spazio a personaggi come Gohan, Goten e Trunks. I giovani saiyan devono infatti dimostrare di essere cresciuti e maturati, al punto da riuscire a tenere testa al cosiddetto "Monster Trio" composto da Goku, Vegeta e Broly. Gli stessi comprimari a cui il Maestro aveva dato tanto spazio nell'opera classica, e che finalmente sono tornati al centro delle vicende.

Lo stesso esito del duello tra Son Goku e suo figlio primogenito, d'altronde, è un altro omaggio alla memoria di Akira. Quella di Gohan non è una vittoria de facto, ma il saiyan mezzosangue ha dimostrato di poter mettere in seria difficoltà suo padre in modalità Ultra Istinto. Una conclusione che ribadisce quanto Toriyama aveva più volte espresso ai tempi dell'originale Dragon Ball, ovvero che Son Gohan è il guerriero più potente della Terra. E la frase che suo padre gli rivolge, a proposito del potersi riposare visto che adesso il pianeta può contare sulla forza del Beast, suona anche come un poetico passaggio testimone non solo da padre a figlio, ma anche da maestro ad allievo, da Toriyama a Toyotaro.

La ciliegina sulla torta avviene nelle pagine finali, quando Goku si presenta davanti alla sua nipotina Pan, la quale in un primo momento sembra non riconoscere il nonno. Ma basta un semplice scambio di colpi perché i due ritrovino l'affetto di un tempo, volando via insieme, probabilmente per allenarsi come vediamo nel finale di Dragon Ball.

Tutto molto bello e molto giusto, non fosse per il fatto che Super continua a non centrare il punto sulla caratterizzazione del suo protagonista. D'altronde abbiamo già constatato che in Dragon Ball Super Goku è un eroe involuto, poiché gli autori hanno preferito spingere tantissimo sul suo carattere giocoso e ingenuo a discapito della maturità e dell'intelligenza che aveva sviluppato con la sua crescita in Dragon Ball.

E infatti, nel 103, Goku ne combina un'altra delle sue: in un primo momento, infatti, Kakarot dimostra di... aver dimenticato di avere una nipotina. Una breve gag che stride un po' con quello che vediamo nel capitolo conclusivo del manga classico, così come nelle ultime puntate di DBZ: in entrambe le versioni, infatti, assistevamo ad un Goku totalmente perso per la sua adorabile nipotina, dimostrazione di un legame molto forte tra i due.

Ma niente paura, c'è margine per rimediare. Ora che Son si è "ricordato" della figlioletta di Gohan e Videl, ha tutto il tempo per dedicarsi a lei e dimostrare di essere l'amato nonnino che Pan venera e ammira in occasione del ventottesimo Torneo Tenkaichi.

Fatemi sapere cosa ne pensate di questi ultimi sviluppi, e ricordate che molto presto il sogno di tutti i fan sarà realtà: apre il primo parco a tema Dragon Ball!

