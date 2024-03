Dragon Ball Super 103: perché Toriyama ha voluto concludere lo scontro senza un vero esito

La battaglia a cui Dragon Ball Super 103 ha dedicato buona parte del suo corpus narrativo è già destinata ad entrare nell'immaginario collettivo dei lettori. Tale scontro, che ha visto opporsi Goku Ultra Istinto al figlio in versione “Beast”, passerà alla storia come l'ultimo combattimento concepito da Toriyama, al punto da aver ormai assunto un grande valore simbolico.

Se le prime immagini di Dragon Ball Super 103 lasciavano intendere la conclusione imminente di un duello apparentemente equilibrato, il prosieguo del capitolo non ha voluto offrire un esito preciso. E i motivi dietro questa scelta sono molti, e derivano proprio dalla necessità dei due autori da un lato di suggellare un ricongiungimento (simbolico, emotivo e anche fisico) tra il protagonista dell'opera e colui che è destinato a farsi carico della sua eredità; e dall'altro di legare, una volta per tutte, i destini del manga ad ambedue i saiyan, ormai “responsabili” delle traiettorie future della narrazione, e quindi dell'incolumità dei terrestri e dei loro stessi familiari.

Da questa prospettiva, l'assenza di un esito certo nel confronto tra i due guerrieri non è da ricondurre all'impossibilità, da parte dei due mangaka, di stabilire chi sia l'esponente apicale della razza saiyan né tanto meno se Gohan abbia finalmente raggiunto – e possibilmente superato – il potenziale del padre: per nulla. Ciò che Toyotaro e Toriyama hanno cercato di suggerire attraverso un confronto tanto esteso quanto parzialmente “inconcludente” è da individuare nei simbolismi che tale battaglia ha di per sé sotteso sia per quanto riguarda lo stato presente della relazione padre-figlio, sia per quel che concerne gli sviluppi futuri verso cui si dirigerà l'opera, una volta terminata la (lunga?) pausa.

Se ci pensiamo, è stato lo stesso Goku ad interrompere anzitempo lo scontro con il suo primogenito, proprio perché l'obiettivo che lo ha portato ad affrontare in prima battuta il figlio non era quello di dimostrare quanta strada Gohan dovesse ancora fare per raggiungere il livello paterno: ma è riconducibile alla necessità del protagonista di vedere nel figlio la figura a cui affidare tanto le sorti del mondo, quanto lo stesso sistema di valori che lo ha sempre contraddistinto. E non è un caso che al termine della battaglia il protagonista abbia sollecitato Broly ad affrontare Gohan, proprio perché attraverso il confronto con il figlio, Goku ha preso coscienza di una verità assoluta: ovvero che l'allievo di Piccolo è finalmente pronto ad indicare la via alle future generazioni di saiyan, anche a quelli più “grezzi” come il figlio di Paragas.

Tanto che la versione Beast, mutuata dalla capacità assoluta del guerriero di canalizzare il suo potere attraverso il controllo della rabbia, ha permesso a Gohan di configurarsi come la metafora stessa dell'evoluzione di Broly: il quale, se vorrà smarcarsi da quell'ira che ne offusca l'integrità mentale, compromettendone il potenziale latente, dovrà individuare nei processi trasformativi di Gohan il simbolo della sua crescita. Per poi sperare di esercitare anche lui un ruolo nevralgico negli eventi che cadenzeranno la sezione finale del manga.

