Dragon Ball Super 103: le prime immagini spoiler mettono in scena uno scontro memorabile

Dopo la pubblicazione del primo sketch di Dragon Ball Super 103, ecco che iniziano a trapelare anche le immagini iniziali del nuovo numero del manga. Gli schizzi in questione, realizzati sotto forma di storyboard, estendono gli eventi di cui gli autori ci avevano messo al corrente nel precedente capitolo, confermando alcune ipotesi interessanti.

Per quanto le immagini siano contraddistinte da un alto grado di approssimazione – ma si tratta, a ben vedere, di semplici sketch disegnati a matita, su cui poi Toyotaro baserà la costruzione delle singole vignette – ci suggeriscono però, nella loro immediatezza, delle importanti conferme. Se nel primissimo schizzo diffuso lo scorso martedì dal mangaka non era semplice stabilire chi fossero i due guerrieri raffigurati nel quadro, ora le immagini iniziali del capitolo (visibili in calce all'articolo) sembrano gettare luce non solo sull'identità dei saiyan coinvolti nello scontro, ma chiarificano anche il canovaccio su cui si struttureranno una parte degli intrecci - e delle soluzioni - di Dragon Ball Super 103.

Nelle sette tavole diffuse in queste ore su twitter, osserviamo infatti la prosecuzione dello scontro tra Goku e il figlio, impegnati in una battaglia assolutamente simbolica, soprattutto per ciò che sottende per la scala di valori attuale tra i saiyan, e in particolare per gli assunti che si possono desumere dall'ipotetico trionfo di uno dei due guerrieri. Sia il protagonista che Gohan non sembrano minimamente intenzionati a risparmiarsi, tanto da scambiarsi una serie di colpi estremamente duri e dinamici. Non è un caso, infatti, che i due saiyan abbiano attivato le forme finali che li contraddistinguono – rispettivamente l'Ultra Istinto e la versione “Beast” - in modo da canalizzare il confronto verso un unico, e necessario obiettivo: cioè stabilire chi tra i due abbia raggiunto il potenziale più alto.

Se per buona parte – se non addirittura la stragrande maggioranza - dei lettori di Dragon Ball Super Gohan Beast è il saiyan più potente mai concepito da Toriyama, è pur vero che queste sette tavole non alludono ad un esito preciso. Ma ciò che appare qui importante sottolineare è la necessità del capitolo 103 - esplicitata dalle immagini spoiler in questione – di legare al risultato della battaglia padre-figlio il destino futuro della saga che si sta qui introducendo.

Malgrado non si sappia ancora nulla degli eventi che cadenzeranno il prossimo arco narrativo, né tanto meno sé il numero in uscita alla fine del mese getterà già luce sull'entità del futuro villain di riferimento, è chiaro che colui che arriverà a trionfare in questo intenso ed esteso scontro si configurerà come l'eroe sul quale verteranno gli intrecci della nuova saga. È a questa finalità, allora, che va ricondotta la valenza simbolica della battaglia, il cui esito affiderà al saiyan che ne uscirà trionfatore la chiave per tutelare i destini dei terrestri. E forse dell'universo intero.

