Dragon Ball Super 103: il ricongiungimento tra Goku e Pan è stato ispirato da GT?

Tra le (numerose) istanze che attraversano il capitolo 103 di Dragon Ball Super, una in particolare sembra assumere una valenza significativa, per quanto è intrisa di connotazioni sia emotive che simboliche: ovvero il ricongiungimento tra Goku e Pan. Una relazione, questa, finora inesistente nel manga, e che potrebbe essere stata ispirata proprio da GT.

Prima di inoltrarci in questo ipotetico scambio di influenze, occorre valutare l'orizzonte stesso in cui si è mossa la serie del '96: una dimensione deliberatamente contraria a quella in cui si colloca Super. È chiaro, infatti, che GT, in quanto anime eminentemente “collaterale”, ovvero che opera in una cornice non-canonica e perciò lontano dagli orizzonti narrativi del manga e dei precedenti adattamenti animati, rispetto al manga-sequel si è aperto sin da subito ad una deriva profondamente delegittimante, al punto che la sua discontinuità dai racconti di Akira Toriyama non solo non è stata mai realmente digerita da una buona frazione dei lettori/spettatori storici dell'opera, ma ha dato (più volte) vita a delle incongruenze che hanno mostrato da un lato l'assenza di una visione d'insieme da parte degli autori della Toei, e dall'altro la difficoltà intrinseca a gestire i linguaggi tipici del mondo di Toriyama, in mancanza del contributo dell'autore.

Ma come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i tre insegnamenti che Dragon Ball Super può trarre da GT, nonostante la continua adozione di soluzioni ridondanti e risibili, l'opera del '96 è stata in grado di giocare un ruolo importante nella codificazione – o meglio, nella modernizzazione – del mito di Dragon Ball, e nella sua legittimazione nell'immaginario collettivo mondiale. E seppure buona parte dei processi di rivalutazione della serie passano per l'oculatezza con cui ha ragionato sui significati dietro l'uso sistematico delle Sfere del Drago – nobilitandole nuovamente di quella matrice simbolica che avevano smarrito nel corso del manga originale – un fattore alla base del suo successo va individuato anche nel rapporto Goku-Pan: una relazione fondatrice di tutte le strutture dell'anime, di cui l'ultimo capitolo di Super sembra aver reiterato le istanze primarie.

In questo senso, ciò che ci ha spinto a considerare il capitolo 103 di Dragon Ball Super come l'inizio del percorso narrativo di Pan, è da individuare non solo nel ricongiungimento nonno-nipote osservato nelle tavole finali del numero, ma soprattutto nella naturalezza con cui i due mangaka hanno qui canalizzato nelle figure dei due saiyan tutto quel portato emotivo che Goku e la figlia di Gohan si portano dietro sin dai tempi di GT. E per quanto la serie del '96 non si iscriva nel canone codificato da Toriyama, è chiaro che nell'immaginario collettivo dei lettori/spettatori di Dragon Ball il nonno e la nipote sono da intendere come due personaggi eticamente e ideologicamente sovrapponibili, al punto che il personaggio di Pan, agli occhi degli appassionati, è storicamente legato alle traiettorie del protagonista.

Ecco allora che una delle tavole finali di Dragon Ball Super 103 assume un significato completamente diverso – e forse anche più intenso – nel momento in cui la rileggiamo alla luce dei discorsi appena presentati. Al punto che l'immagine stessa in cui i due saiyan si librano in cielo all'unisono, quasi fossero legati da un rapporto atavico, mette in moto non solo una complicità emotiva tra i due familiari, ma ribadisce, una volta per tutte, la necessità degli autori di legare le traiettorie di maturazione della piccola Pan ai destini del nonno: in piena continuità con quelle stesse logiche su cui GT ha costruito le fondamenta della propria narrazione.

