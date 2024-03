Dragon Ball Super 103, una rocambolesca battaglia tra Saiyan mette fine a Super Hero

Il caro maestro Akira Toriyama non c'è più, ma nonostante ciò, almeno per questo primo mese dalla sua scomparsa, Dragon Ball Super non si ferma. Il capitolo 103 rispetterà la programmazione, ma in rete è già trapelato per intero. Scopriamo dunque quel che succederà nell'epico finale della mini saga post Super Hero.

Nel capitolo 102 di Dragon Ball Super sono stati messi due grandi eroi a confronto. Parliamo di Goku, la cui curiosità è ricaduta sulla forma più potente di suo figlio Gohan. La storia di Toyotaro riprende proprio da quel punto.

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super comincia con la sfida tra Goku Ultra Istinto e Gohan Beast, uno scontro che apparentemente vede quest'ultimo in vantaggio. Nella sfida tra i più forti, però, Goku dimostra quanto sia divenuto abile nel padroneggiare la sua forma, che gli consente di evitare istintivamente qualsiasi attacco in arrivo. Controllando la sua rabbia in un'esplosione di Ki, però, Gohan Beast riesce addirittura a diventare più veloce dell'Ultra Istinto e a colpire Goku.

La battaglia tra Gohan e Goku si interrompe quando quest'ultimo nota il grande interesse di Broly. Invita dunque suo figlio a combattere con il Saiyan, che torna dunque in azione. Avendo osservato Gohan, anche Broly riesce a controllare il suo Ki e la sua rabbia, riuscendo finalmente a trasformarsi in Super Saiyan senza perdere coscienza di sé.

Alla vista di quella battaglia epica, anche Vegeta decide che è il suo turno di scendere in campo. Il sangue Saiyan ribolle anche in Goten e Trunks, che vogliono sfidare Broly. Sentendosi escluso, anche Goku si getta nella mischia. Il finale post Dragon Ball Super: Super Hero è una battaglia selvaggia tra tutti i Saiyan dell'Universo 7.

Questo scontro non produce alcun vincitore e dopo una bella mangiata, i Guerrieri Z decidono di fare ritorno sul pianeta Terra. Finalmente, Goku incontra la piccola Pan, stringendo un legame all'insegna delle arti marziali. Vi ricordiamo che con Dragon Ball Super 104 comincerà una nuova saga.

