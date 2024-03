Dragon Ball Super 103, una sfida tra bestie: lo scontro tra QUEI DUE Saiyan ora è canonico

Prima che il manga di Dragon Ball Super vada in pausa, è stato pubblicato il capitolo 103 che ha stupito i fan con la conclusione di uno scontro sensazionale e l'inizio di qualcosa di speciale. Come sono andate esattamente le cose? Attenzione, da qui in avanti ci saranno spoiler sugli eventi recenti di Dragon Ball Super.

Il confronto tra l'Ultra Istinto di Goku e la trasformazione Beast di Gohan è finito con il protagonista colpito duramente dal figlio e scagliato via.

Resosi conto della natura del potere ottenuto da Gohan, Goku decide di scambiarsi con Broly per permettere al Super Saiyan Leggendario di mettersi nuovamente alla prova.

Durante il combattimento, Gohan dimostra una grande padronanza della forma Beast, mentre Broly, grazie al recente addestramento, riesce a domare la propria rabbia e a trasformarsi liberamente senza perdere il controllo.

Purtroppo non ci viene mostrato l'esito del duello che, attirando l'interesse di tutti i Saiyan presenti, si trasforma in una rissa tra Goku, Vegeta, Gohan, Broly, Goten e Trunks. A fine capitolo, Broly rimane sul pianeta di Beerus ad allenarsi, mentre gli altri guerrieri fanno ritorno sulla Terra.

Intanto, Gohan sembra poter diventare il catalizzatore di Broly in Dragon Ball Super e la canonizzazione dello scontro tra i due, oltre a compiacere i vecchi fan dell'OVA Sfida alla Leggenda, potrebbe aver messo le basi per un futuro interessante nel mondo ideato originariamente da Akira Toriyama.

Cosa ne pensate del personaggio di Broly? Avrà un ruolo fondamentale nei prossimi capitoli o fungerà da semplice supporto nelle imprese di Goku e Vegeta? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti!

