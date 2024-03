Dragon Ball Super 103 spoiler completi: un capitolo all'insegna delle battaglie

Mancano davvero pochi giorni all’uscita del capitolo 103 di Dragon Ball Super, fissata per il 20 marzo 2024 sulla piattaforma MangaPlus, e dopo i primi spoiler parziali sulle prime tavole, ecco arrivare nuove informazioni più dettagliate su ciò che vedremo nel prossimo appuntamento del manga.

Il primo dettaglio rilevante riguarda l’esito dello scontro tra Goku Ultra Istinto e Gohan Beast, confronto atteso da molto dagli appassionati, e già esplorato nelle prime immagini emerse in rete sul nuovo capitolo. Apparentemente è Gohan a ottenere la vittoria, confermando la sua posizione di eroe più potente, come era stato descritto dal grande Akira Toriyama durante la campagna pubblicitaria del film Super Hero.

Non si tratta però di un risultato definitivo, dato che Goku potrebbe aver limitato le proprie capacità contro il figlio. La scena si sposterà poi sul pianeta di Beerus, dove avverranno ben tre battaglie. La prima coinvolgerà nuovamente Gohan, stavolta per fronteggiare Broly, finalmente riuscito a trasformarsi in Super Saiyan. Il guerriero della leggenda tornerà nel secondo round ad affrontare Trunks e Goten. Per ora non sono stati rivelati gli esiti di questi scontri, ma possiamo supporre che Gohan riesca a dimostrare la sua superiorità anche contro Broly.

La terza battaglia, invece, porterà sul campo Gohan e Vegeta, ma sarà interrotta da Goku. Nelle tavole conclusive del capitolo 103, Goku, Gohan e Vegeta si allontanano dal pianeta di Beerus per dirigersi verso la Terra. Ancora una volta Goku dimostra la poca attenzione nei confronti della famiglia, dimenticandosi di avere una nipote. Per questo Piccolo lo rimprovera e lo costringe ad accompagnarlo all’asilo. Anche Pan, però, sembra essersi dimenticata del nonno, e lo attacca scambiandolo per un nemico.

Sembra tutto pronto per lanciare una nuova saga, e prima di salutarci, vi lasciamo alle ipotesi sul futuro di Pan nella serie.

