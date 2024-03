Dragon Ball Super 103: Toyotaro ha pubblicato il primo sketch del capitolo

Se per i lettori non c'è modo migliore per onorare la memoria di Toriyama di celebrare i successi del maestro, per un mangaka come Toyotaro non esiste omaggio più grande di quello di farsi carico della sua eredità. E proprio in giornata il fumettista ha pubblicato il primo sketch di Dragon Ball Super 103, la cui uscita è fissata per fine mese.

Seppur il disegno diffuso dall'autore non anticipi nulla sul prosieguo della storia, né sulla natura degli intrecci che cadenzeranno la nuova saga del manga, l'immagine (visibile in calce all'articolo) si pone in piena continuità con le soluzioni esibite dal precedente capitolo. Se Dragon Ball Super 102 ha focalizzato l'attenzione sulla delineazione di quelle relazioni inter-familiari su cui – con molta probabilità – verteranno gli sviluppi del ciclo di capitoli di cui è l'antipasto, portando nel contempo alla sublimazione della scala dei valori in campo tra i vari saiyan, nonché alla certificazione assoluta della ritrovata centralità di un personaggio fin troppo a lungo dimenticato come Gohan, ecco che lo sketch disegnato qui da Toyotaro riprende tutte le istanze di cui si è appena parlato: suggerendo sia la prosecuzione del combattimento padre-figlio, sia la valenza altamente simbolica che questa battaglia avrà per il futuro prossimo del manga.

Nello sketch, dalla natura profondamente stilizzata e abbozzata, vediamo infatti Goku mentre affronta quello che sembra essere Gohan in versione Beast. Occorre dire, infatti, che il disegno, proprio perché realizzato come mera base per la delineazione prima dello storyboard e poi della vignetta da includere nella tavola definitiva, non esplicita con chiarezza chi siano i due guerrieri impegnati nello scontro, almeno non per quel che riguarda il personaggio inquadrato di spalle. Se il saiyan che occupa la porzione sinistra del quadro non può che essere Goku, dal momento che la fisionomia dell'eroe è talmente lapalissiana da non lasciare dubbi sulla sua identità, il discorso appare perlopiù diverso nel momento in cui focalizziamo l'attenzione sulla seconda figura, occupante il riquadro destro dello sketch.

Se guardiamo con attenzione ai dettagli, soprattutto per quel che concerne le linee verticalizzanti dei capelli, il personaggio in questione potrebbe essere ricondotto tanto al figlio di Goku trasformato in Beast (come abbiamo visto nel precedente capitolo) quanto allo stesso Vegeta, in piena configurazione Ultra Ego. Ma dal momento che nel precedente numero non solo la battaglia tra il protagonista e Gohan non ha ancora conosciuto una conclusione, ma non ha delineato neanche una netta prevalenza di uno sull'altro, è probabile che l'immagine diffusa da Toyotaro stia proprio alludendo alla continuazione di questo scontro, di cui potremmo vedere il culmine proprio nel capitolo di prossima uscita.

In tal senso, nel caso in cui lo sketch alludesse ad un possibile trionfo del figlio sul padre, il numero 103 del manga confermerebbe una verità di cui buona parte dei lettori (se non la totalità) sembra essere ormai profondamente convinta: ovvero che il Gohan Beast di Dragon Ball Super è il saiyan più potente mai concepito da Toriyama.