Dragon Ball Super 104, cosa succederà nella nuova saga del manga? 3 ipotesi

La morte di Akira Toriyama è coincisa con la fine dell'arco Super Hero nel manga di Dragon Ball Super. Queste due circostanze hanno portato Shueisha e Toyotaro a una drastica decisione, quella di interrompere la serializzazione del manga per un periodo ancora indefinito. Ma cosa succederà una volta che verrà pubblicato il prossimo capitolo?

Attualmente, Dragon Ball Super è in pausa. In un primo momento, stando alla pagina ufficiale di MangaPlus, sembrava che il manga potesse tornare già a fine maggio 2024, ma questa ipotesi appare ora più lontana. Non c'è ancora una data per l'uscita del capitolo 104 di Dragon Ball Super.

Sebbene al momento non si sappia nulla sui prossimi contenuti, non ci sono dubbi che Toyotaro si sia fermato anche per preparare la prossima storia. Ma cosa potrebbe succedere? Tenendo a mente che The End of Z è a solo un anno di distanza dagli attuali eventi, le possibilità sono tre.

L'ipotesi più ovvia, ma anche quella più desiderata dal fandom, è quella che la prossima saga di Dragon Ball Super possa coinvolgere Black Freezer. Dalla sua ultima apparizione è apparso ormai molto tempo e con una schiera di nuovi Guerrieri Z pronti a difendere la Terra potremmo assistere alla battaglia finale con l'Imperatore Galattico. Che dopo la sconfitta di Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego possano essere Gohan Beast e Broly a proteggere l'umanità?

C'è una questione lasciata in sospeso dal Torneo del Potere. Chi era il killer della famiglia di Jiren? Questo nemico assurdamente forte potrebbe essere ancora in vita. Che nella prossima saga di Dragon Ball Super il killer della famiglia di Jiren possa tornare a minacciare l'undicesimo universo? Un'alleanza con i Guerrieri Z sarebbe epica e potrebbe definire il Grigio, un personaggio che ci ha conquistati alla sua prima apparizione.

Un'altra possibilità per il prossimo arco di Dragon Ball Super potrebbe essere una crisi delle Sfere del Drago. Questa saga, che andrebbe a riprendere le basi della saga dei draghi di Dragon Ball GT, metterebbe in gioco Zalama, il mitico creatore delle Sfere di cui non sappiamo quasi nulla. Che questo personaggio enigmatico possa apparire dal nulla per punire Bulma e gli altri per l'uso improprio delle sfere?

