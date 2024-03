Dragon Ball Super 104, uscita e teorie: parte la nuova saga, è l'ora di Black Freezer?

Dopo un periodo di grande difficoltà, causato da un arco narrativo che i fan già conoscevano e che è stato protratto per troppo tempo, la mini saga post Super Hero ha risollevato Dragon Ball Super. Tornato in cima alle classifiche, il manga di Toyotaro è però giunto ai saluti. Scopriamo quel che sta succedendo e il futuro dell'opera.

La sconfitta di Cell Max ha inaugurato un arco breve in cui abbiamo rivisto la divertente vita di Goten e Trunks, ma soprattutto tanta azione. In Dragon Ball Super 103 è finito lo scontro tra i più forti. La battaglia da sogno tra Goku Ultra Istinto e Gohan Beast non ha però prodotto alcun vincitore, ma un rocambolesco combattimento che ha coinvolto tutti i Saiyan dell'Universo 7.

L'incontro con Gohan ha prodotto un grande cambiamento in Broly, che finalmente è riuscito a controllare il Super Saiyan. Broly sta facendo grossi passi in avanti, gli stessi che ci aspetteremmo di vedere anche in Trunks e Goten. Comunque, Dragon Ball Super 103 chiude definitivamente Super Hero con il ritorno dei nostri eroi sulla Terra.

Almeno per un po', Goku e Vegeta non si alleneranno. Vegeta deve dedicarsi a sua moglie Bulma, mentre Goku alla sua piccola nipotina Pan, che ha già voglia di diventare una combattente abile come lui. Ma d'ora in poi?

La pace verrà scossa, forse con il ritorno di Black Freezer. A The End of Z manca sempre meno e se alla fine di Super Hero c'è stato un time-skip allora i giorni sono contati. La battaglia tra i Saiyan dell'universo 7 e Black Freezer è imminente. In Dragon Ball Super 104 comincerà una nuova saga, ma questa non arriverà subito. In segno di rispetto per la morte di Akira Toriyama e per rifiatare e riorganizzare le idee, il manga di Dragon Ball Super entra in pausa.

MangaPlus riportava come data di ritorno il 20 maggio 2024, ma quella dicitura è stata cancellata. Sappiamo che nel mese di aprile non uscirà alcun capitolo, ma non abbiamo una data certa sul ritorno del manga. Dragon Ball Super potrebbe tornare presto, dunque rispettando la vecchia previsione, ma l'ultima volta che c'è stata pausa lo stop si è protratto per 3 mesi. Se così fosse la serie tornerebbe solamente nei mesi estivi.

