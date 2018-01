Dragon Ball Super 123: nuove anticipazioni e trailer dell'episodio di domenica 14 gennaio

Dopo la messa in onda di oggi, in Giappone, dell'episodio 122 di, è tempo di concentrarci sulla prossima puntata, la numero 123: abbiamo per voi delle nuove anticipazioni e il trailer dell'episodio, trasmesso come di consueto al termine del 122.

Andiamo subito a svelarvi la trama del prossimo episodio di Dragon Ball Super, il 123, che andrà in onda in Giappone domenica 14 gennaio 2018. In calce, insieme alla fonte, trovate anche il promo della puntata.

"Vegeta ha subito gravi ferite e Goku affronta Jiren ancora una volta. Con frequenti teletrasporti e raffiche di proiettili di energia, Goku attacca e disturba Jiren...?!"

Nell'episodio 122 abbiamo infatti visto come Vegeta abbia dato tutto se stesso contro il Pride Trooper dell'Undicesimo Universo, salvo poi essere sconfitto rovinosamente ed essere lasciato inerme al centro di un piccolo cratere. Toccherà quindi a Goku, supportato da un redivivo Vegeta, tentare di affrontare nuovamente il mastodontico guerriero.

Il titolo dell'episodio 123 di Dragon Ball Super, infatti, sarà "Piena padronanza del corpo e dello spirito! Goku e Vegeta!!" e probabilmente ci farà assistere all'esordio del Super Saiyan Blue Full Power.

Intanto qualcuno ha deriso Vegeta, accostando una certa scena della puntata 122 alla celebre morte del buon vecchio Yamcha in Dragon Ball Z.