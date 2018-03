Dragon Ball Super 129: immagini in anteprima e anticipazioni, l'Ultra Istinto completo!

Nel corso della nottata sono arrivate tante, succose anticipazioni e immagini sull'episodio 129 di. Ammiriamo gli screenshot in anteprima della puntata di domani, accompagnati anche da una nuova sinossi.

L'episodio 129 di Dragon Ball Super si intitola: "Superare il limite! Padroneggiare l'Ultra Istinto!" e sarà in onda sulle reti nipponiche domani, domenica 4 marzo 2018. Di seguito ecco la nuova sinossi della puntata.

"Goku è incapace di fronteggiare Jiren e, sull'orlo della sconfitta, attiva l'Ultra Istinto per la terza volta. Goku si oppone agli attacchi di Jiren e lo percuote pesantemente, ma anche Jiren reagisce a queste mosse. Anche in modalità Ultra Istinto, Goku non riesce a tener testa alla forza e alla velocità di Jiren. Tutti quegli attacchi non possono essere schivati neanche nello stato in cui si trova. Entrambi danno vita a una battaglia spettacolare. La pressione dei loro attacchi distrugge sempre di più l'arena. Persino gli spalti iniziano a venir meno. Con la battaglia in fermento, e con le forze ridotte all'osso, Jiren raccoglie tutte le sue energie e colpisce Goku con tutto il suo potere. Tuttavia, il ki di Goku non diminuisce, ma anzi aumenta sempre di più...!!"

La sinossi in questione ci descrive, chiaramente, in che modo Goku riuscirà a padroneggiare l'Ultra Istinto, confermando in qualche maniera ciò che avevamo già detto: in sostanza, assorbire una certa quantità di danni critici permette al portentoso power up di risvegliarsi nel corpo di Goku.

Infine, le immagini in basso ci permettono di dare un ulteriore sguardo in anteprima su alcuni scatti dell'episodio: finalmente l'Ultra Istinto dai capelli argentati si mostra anche nella versione anime. Come finirà il duello? Chi sarà il vincitore del Torneo del Potere? Ormai manca pochissimo.