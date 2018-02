Dragon Ball Super 129: un promo esteso e nuove anticipazioni, dov'è Freezer?

Oggi, domenica 25 febbraio, non uscirà il consueto episodio di: causa una maratona femminile in corso in Giappone, la puntata numero 129 è rimandata a domenica prossima 4 marzo. Ma non temete: ecco per voi un nuovo, lungo trailer esteso e delle nuove anticipazioni.

La Toei Animation, infatti, ha rilasciato un nuovo trailer, questa volta esteso, ben più lungo della consueta preview di appena 30 secondi, dell'episodio 129 di Dragon Ball Super. La puntata sarà piuttosto importante e, dopo aver letto alcune recenti anticipazioni e aver visto una nuova immagine, possiamo adesso ammirare una bella clip di un minuto.

Curiosi di scoprire cosa dice Goku nel promo? Eccovi la traduzione:

"Heilà, sono Goku! Con il destino dell'universo ormai appeso a un filo, il Torneo del Potere è giunto al suo scontro conclusivo. Jiren sfoggia il suo incredibile potere, sorpassando di gran lunga i nemici che ho affrontato in passato come Vegeta, Freezer o Bu; è davvero il nemico più forte di sempre. Tuttavia, nel rispetto dei miei compagni che hanno combattuto al mio fianco e per coloro che mi aspettano sulla Terra, non posso arrendermi. Nel momento in cui mi troverò di fronte a una situazione così disperata, il mio corpo inizierà a brillare di luce argentata. Il vero Ultra Istinto, molto superiore a quello che ho utilizzato finora, entra finalmente in azione! Il più forte contro il più forte:una battaglia definitiva senza precedenti sta per iniziare! Cosa è esattamente il "vero" Ultra Istinto? E chi resterà in piedi alla fine? Io? O Jiren? Non perdete questi sviluppi scioccanti nel corso del climax supremo. Dragon Ball Super torna ogni domenica alle 9 am."

Come se non bastasse, Weekly Shonen Jump ci riserva un ulteriore trafiletto sulle proprie pagine con nuove anticipazioni e immagini dell'episodio 129 di Dragon Ball Super. Le informazioni ci confermano, inoltre, che Freezer è ancora in gioco, nascosto chissà dove, mentre supponiamo che debba esserci un errore di stampa, dal momento che tra gli attuali sopravvissuti figura anche C17 - che, come sappiamo, si è eroicamente sacrificato.

Ecco le nuove anticipazioni:

"Non perdete per nessun motivo l’episodio di Dragon Ball Super del 4 marzo!

L’istinto che permette al corpo di Goku di reagire automaticamente ad ogni pericolo! Il nostro Goku ha finalmente raggiunto l’Ultra Istinto. Potrete vedere di cosa si tratta proprio domenica 4 marzo. Sarete testimoni di questo evento storico! Son Goku padroneggia i suoi istinti! È il potere che supera anche gli Dei della Distruzione!

Son Goku ha guidato la squadra dell’universo 7 ed è sopravvissuto al Torneo del Potere! Si trova adesso ad affrontare l’ultimo scontro supremo! Siamo all’apice del Torneo del Potere!! L’universo 7 con Goku, Freezer e C-17 contro l’universo 11 di Jiren!

Il più forte guerriero dell’universo 11 è l’avversario finale! Riusciranno a sconfiggere il più potente nemico della storia di Dragon Ball?!?"

Quanto attendete il nuovo episodio? Tutte le nuove informazioni, tranne il promo esteso piazzato in alto, si trovano qui in basso.