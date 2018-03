Dragon Ball Super 129: video della trasformazione di Goku nell'Ultra Istinto Perfezionato

L'episodio 129 diè finalmente disponibile oggi (domenica 4 marzo), con la messa in onda sulla rete nipponica di Fuji TV. Per chi ha già visto la puntata, siete curiosi di rivivere l'incredibile trasformazione di Goku nell'Ultra Istinto perfezionato?

Ovviamente consigliamo la visione del video soprastante, estrapolato dall'episodio odierno di Dragon Ball Super - il numero 129 - soltanto in caso abbiate già visto la puntata o, al limite, se lo spoiler non vi tange più di tanto. In caso contrario, ovviamente, state lontani dalla clip, se volete gustarvi la trasformazione nell'arco dei circa 23 minuti di cui è composto l'episodio completo.

La forma perfezionata dell'Ultra Istinto di Goku, che conferisce al protagonista un aspetto caratterizzato da capelli, sopracciglia e occhi argentati, con la divisa blu andata distrutta, si era già mostrata nei giorni scorsi e non è certo la prima volta, quindi, che l'ammiriamo in un'immagine o un video.

Tuttavia, a parte i numerosi screenshot pubblicati dalla Toei Animation e diffusi ieri per alimentare l'hype dei fan di Dragon Ball Super, questa forma non si era ancora mostrata nella versione "ufficiale" dell'anime: avevamo visto, infatti, svariate illustrazioni o clip provenienti dai videogiochi attualmente sul mercato - Da Xenoverse 2 a Dragon Ball Heroes, videogioco arcade di carte collezionabili che per ora rimane esclusiva del mercato giapponese.

Il prossimo episodio di Dragon Ball Super sarà il 130 e andrà in onda su Fuji TV domenica 18 marzo: purtroppo l'anime avrà un'altra settimana di pausa, giacché domenica 4 marzo Fuji TV trasmetterà la maratona femminile di Nagoya e congelerà tutto il palinsesto.