Dragon Ball Super 130: i fan credono di sapere cosa avrebbe fatto Goku in una certa scena!

Domenica scorsa, 18 marzo, in Giappone è stato trasmesso l'episodio 130 di. Nella puntata abbiamo assistito al rocambolesco duello finale tra Goku e Jiren, ricco di risvolti e colpi spettacolari: la lotta si è poi interrotta bruscamente per un motivo specifico, ma i fan credono di sapere come sarebbe potuta andare a finire.

Come tutti hanno avuto modo di vedere, infatti, Goku in modalità Ultra Istinto Perfetto è riuscito ad avere la meglio su Jiren, che è finito catapultato inerme su un ammasso di detriti dell'arena. Avanzando verso il Pride Trooper, poi, il nostro eroe ha caricato una sfera di energia, pronto a sferrare il colpo di grazia contro il suo avversario; tuttavia, proprio un attimo prima di portare a compimento la sua mossa, il corpo di Goku rigetta violentemente l'energia del power up divino, facendogli avvertire tutto il contraccolpo fisico del suo immenso potere.

Molti si chiedono come sarebbe andato a finire lo scontro dell'episodio 130 se Goku non fosse finito in fin di vita: il Saiyan avrebbe colpito Jiren, provocando l'eliminazione del guerriero dell'Universo 11? Secondo alcuni fan, invece, Goku avrebbe finito con il compiere il più altruista e inconsulto dei gesti: restituire a Jiren un po' di energia, necessaria per continuare a combattere.

Un'azione che, di certo, sarebbe nelle corde del protagonista, nonostante in gioco ci fosse la sopravvivenza del proprio universo e il Pride Trooper - poco prima - avesse tentato di eliminare i suoi amici. Non dimentichiamo, in fondo, che Goku è stato il fautore del Torneo del Potere, avallandone l'organizzazione senza tener conto delle conseguenze terribili cui sarebbe andato incontro. E che proprio la più grande pecca della sua razza, l'orgoglio Saiyan, lo ha portato spesso (così come questa volta) a temporeggiare piuttosto che concludere lo scontro il prima possibile.

Secondo voi, cosa avrebbe fatto Goku in Dragon Ball Super 130, se non fosse stato fermato dalle "controindicazioni" dell'Ultra Istinto?