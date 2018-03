Dragon Ball Super 130: il trailer dell'episodio in onda domenica 18 marzo

Oggi (domenica 4 marzo) abbiamo finalmente assistito all'attesissimo episodio 129 di, che ha segnato l'inizio dello scontro conclusivo tra Goku dell'Universo 7 e Jiren dell'Universo 11, nonché il debutto dell'Ultra Istinto Perfezionato. Ora, in caso abbiate già visto la puntata, è tempo di volgere lo sguardo alla prossima.

Puntuale come un orologio svizzero, subito dopo la messa in onda in Giappone sulle reti TV, la Toei Animation ha diffuso anche la video preview dell'episodio 130 di Dragon Ball Super, il penultimo della serie midquel di Dragon Ball Z.

Nella puntata odierna abbiamo visto Goku, finalmente, sbloccare la forma completa dell'Ultra Istinto, nel corso di una furiosa battaglia contro Jiren il Grigio e sotto lo sguardo incredulo degli spettatori sugli spalti del Torneo del Potere, dai membri degli Universi 7 e 11 fino anche agli dei della distruzione e gli angeli rimasti a guardare.

Dragon Ball Super 130, stando alle prime e rudimentali traduzioni, si intitolerà "Una super battaglia senza precedenti". Purtroppo l'episodio non sarà trasmesso domenica prossima, 11 marzo, ma quella successiva (18 marzo), poiché ci sarà nuovamente la maratona femminile di Nagoya che bloccherà i palinsesti di Fuji TV.

Mancano solo due episodi al rocambolesco finale di Dragon Ball Super: come finirà il Torneo del Potere? Chi vincerà tra Goku e Jiren?