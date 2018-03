Dragon Ball Super 130: il video con uno dei momenti più emozionanti dell'episodio!

L'episodio 130 diè andato in onda ieri (domenica 18 marzo) su Fuji TV ed è stata senza ombra di dubbio una delle puntate più emozionanti e spettacolari di tutta la serie. Vogliamo riproporvi il video di uno dei momenti più esaltanti, se non il più esaltante, dell'episodio.

Si tratta, ovviamente, della reazione a dir poco rabbiosa di Goku in seguito a un gesto davvero inconsulto e spietato da parte di Jiren: il Pride Trooper, che abbiamo visto furioso come non mai di fronte alla sua impotenza nei riguardi dell'Ultra Istinto Perfetto del Saiyan, non è riuscito ad accettare che la forza del nostro eroe deriva dall'affetto e dalla fiducia che i suoi amici ripongono in lui.

Memore del trauma che ha caratterizzato il suo doloroso passato, e del fatto che per diventare così potente ha dovuto sempre cavarsela da solo, il guerriero più forte dell'Universo 11 ha scagliato un micidiale colpo di energia verso gli spalti dell'arena, con l'intento di uccidere i compagni tanto cari al nostro Goku, per dimostrargli che la presunta forza di cui egli si vanta è qualcosa di facilmente eliminabile.

Il gesto malvagio ed egoista del Pride Trooper scatena la furia di Goku che, dopo aver tratto in salvo i suoi amici, professa di non essere un eroe, ma che non può perdonare in alcun modo chi prova a fare del male ai suoi amici. E, in questo frangente, abbiamo assistito al momento migliore di Dragon Ball Super 130: l'attacco di un Goku che, in preda alla rabbia, malmena Jiren e si rende protagonista di una serie di animazioni di incredibile livello artistico.

Che ve ne pare? Vi è piaciuto questo momento? Ve lo riproponiamo in basso e vi ricordiamo che l'episodio finale di Dragon Ball Super debutterà domenica 25 marzo.