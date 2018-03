Dragon Ball Super 131: ecco anche una sinossi aggiuntiva dell'ultimo episodio!

In queste ore è emersa in Rete anche una sinossi aggiuntiva dell'episodio 131 di, che sarà la puntata conclusiva - almeno per adesso - dell'anime targato Toei Animation, midquel di Dragon Ball Z. Curiosi di conoscere le nuove anticipazioni? Gettiamoci a scoprirle insieme!

La nuova sinossi arriva, ovviamente, dai soliti magazine giapponesi, ma è stata opportunamente tradotta da GovetaXV. Leggiamo dunque le anticipazioni aggiuntive sull'episodio 131 di Dragon Ball Super:

"È giunto il momento per la conclusione finale. Rimangono solo 30 secondi al termine del Torneo del Potere. Goku dell'Universo 7 e Jiren dell'Universo 11, chi compirà il miracolo? E quale sarà il desiderio da parte del vincitore delle Super Sfere del Drago?"

Insieme alla sinossi aggiuntiva di Dragon Ball Super 131 ne è emersa anche un'ulteriore dell'episodio 130, che sarà il prossimo a essere trasmesso su Fuji TV, per la precisione domenica 18 marzo. Aggiungendosi dunque alla trama più dettagliata che vi abbiamo segnalato poche ore fa, ecco la nuova sinossi:

"Solo Goku e Jiren stanno combattendo nell'arena. Risplendendo di luce argentata grazie al potere completo dell'Ultra Istinto, Goku ha sopraffatto Jiren. Ma il Pride Trooper non ha ancora rilasciato la sua piena potenza..."

I titoli dei due episodi saranno, rispettivamente, "Una super battaglia senza precedenti! Lo scontro definitivo per la sopravvivenza!!" e "Una miracolosa conclusione! Arrivederci Goku, alla prossima volta in cui ci rivedremo!!".