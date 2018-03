Dragon Ball Super 131: ecco gli screenshot in anteprima dell'episodio finale del 25 marzo!

Puntuale come ogni sabato, la Toei Animation ha rilasciato i primi screenshot in anteprima dell'episodio 131 di: la puntata sarà trasmessa domani, domenica 25 marzo, in Giappone su Fuji TV e sarà l'ultima (almeno per adesso) per la serie midquel di Dragon Ball Z.

Dragon Ball Super 131 si intitolerà "Una conclusione miracolosa! Addio Goku, alla prossima volta in cui ci rivedremo!!" e vedrà la conclusione del Torneo del Potere, in cui assisteremo all'Universo vincitore tra il Settimo e l'Undicesimo, con conseguente diritto a non essere cancellato da lord Zeno e a utilizzare le Super Sfere del Drago per esprimere un desiderio.

L'episodio 130 ci ha lasciato con alcuni colpi di scena finali: sull'orlo dell'eliminazione, provato dall'utilizzo dell'Ultra Istinto Perfetto, Goku è stato tratto in salvo da Freezer e un redivivo C17. Il tiranno e l'Androide, quindi, saranno protagonisti dello scontro finale contro Jiren dell'Universo 11 mentre Goku cerca di riprendere le forze. Dalle immagini rilasciate in anteprima vediamo l'offensiva di Freezer e Numero 17, ma rivediamo in azione anche Goku, che probabilmente darà vita a un'ultimo scambio di colpi con il Pride Trooper.

Come finirà il Torneo del Potere? Ormai l'attesa è quasi finita: l'episodio 131 di Dragon Ball Super debutterà domani, e non mancheranno le sorprese.