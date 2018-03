Dragon Ball Super 131: nuovi screenshot e aggiornamenti sul film da Yuuya Takahashi

L'episodio 131 di Dragon Ball Super sarà trasmesso in Giappone tra poche ore, e tutti i fan non stanno nella pelle in vista della puntata finale della serie midquel di Dragon Ball Z. Per l'occasione, la Toei Animation sta rilasciando sempre nuovi screenshot per fomentare l'hype degli appassionati.

Questa volta vi riportiamo non soltanto due nuove immagini in anteprima, che si aggiungono a quelle pubblicate qualche ora fa,ma anche una bellissima illustrazione di Yuuya Takahashi, uno dei disegnatori in forza alla Toei Animation più talentuosi e apprezzati, che ha animato episodi memorabili dal punto di vista grafico come il 114 e il 122.

Il sensei tornerà anche per l'episodio 131 di Dragon Ball Super e, per l'occasione, ha illustrato una versione di Goku con gli abiti strappati, direttamente dalla Saga della Sopravvivenza degli Universi. Nel suo tweet, recante il disegno, il disegnatore ha anche confermato che farà parte dello staff del film Dragon Ball Super Movie, in arrivo a dicembre 2018.

Il post, infatti, recita:

"Ben fatto, Super! Grazie per avermi permesso di partecipare! Farò del mio meglio anche nel film!"

Ricordiamo che l'episodio 131 di Dragon Ball Super verrà trasmesso domani, domenica 25 marzo, mentre il 20° film del franchise uscirà nelle sale cinematografiche il 14 dicembre 2018 e sarà composto dallo stesso staff di ONE PIECE Film: Z.