Dragon Ball Super, C-18 e C-17 invecchiano? Tutto ciò che non sapete sui cyborg

Gli androidi di Dragon Ball sono stati alcuni degli avversari più ostici da affrontare per Goku e gli altri. Lapis e Lazuli furono trasformati in C-17 e C-18 dal Dottor Gelo diventando due macchine da guerra dall'energia inesauribile. L'incontro con i protagonisti però li renderà dei buoni, partecipando anche alle lotte di Dragon Ball Super.

In tutto questo tempo, i due androidi sembrano sempre uguali. Nonostante gli anni passati dalla loro introduzione in Dragon Ball Z agli ultimi eventi di Dragon Ball Super, sembrano sempre gli stessi. Sorge quindi la domanda: i due androidi C-17 e C-18 invecchiano oppure sopravvivranno a tutto il resto dei Guerrieri Z?

Se ci limitiamo alle parole scritte da Akira Toriyama nel manga di Dragon Ball, e poi riprese dall'anime di Dragon Ball Z, allora i due androidi sono immortali. Nel capitolo 349 del manga, corrispondente all'episodio 133 di Z, il Dottor Gelo afferma che i due androidi ora hanno la vita eterna. Questo vale per tutti gli androidi del Red Ribbon creati dal Dottoro Gelo, quindi anche C-8 e tutti gli altri androidi rimasti eventualmente vivi rimarranno personaggi del mondo di Dragon Ball finché non verranno distrutti da qualcuno.

In Dragon Ball GT sappiamo che 100 anni dopo la fine della serie Pan è rimasta l'unica in vita dei vecchi protagonisti, implicando quindi che C-17 e C-18 sono morti. Tuttavia, come sappiamo, Dragon Ball GT non è più reputato canonico e quindi questa frase dell'anime può essere tranquillamente ignorata. Tuttavia lo stesso Toriyama poi ha confutato le stesse parole inserite nel manga. L'autore rispose infatti a una domanda in particolare nella stessa intervista in cui rivelò i nomi dei due androidi.

Nell'edizione Full Color della saga di Cell, Toriyama afferma che i due androidi hanno una base umana e che quindi possono allenarsi e migliorare, non hanno bisogno di mangiare ma hanno bisogno di rimanere idratati. Infine, anche loro invecchiano anche se molto lentamente. Di conseguenza, basandoci su quest'ultima frase, C-17 e C-18 invecchiano e moriranno un giorno, anche se più tardi degli altri guerrieri.

Nonostante la loro marginalità, si sono dati da fare nell'ultimo arco di Dragon Ball Super.