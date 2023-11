Dragon Ball Super 2, 5 errori da non ripetere nel nuovo anime

L'arrivo di una seconda parte di Dragon Ball Super è al tempo stesso scontata e lontanissima: non si sa infatti quando potremo vedere il proseguo della storia ma sappiamo tutti che prima o poi arriverà. Ecco allora cinque errori che l'anime non dovrebbe ripetere.

Cominciamo con le animazioni non eccelse delle prime puntate di Dragon Ball Super, sulle quali si è ironizzato tantissimo ma che all'inizio avevano davvero affossato il gradimento del sequel di Dragon Ball Z. Difficilmente la seconda parte avrà problemi di quel tipo, ma è di sicuro un errore da non ripetere.

C'è poi ovviamente la questione delle attese: Dragon Ball Super non ritorna in tv o streaming da tantissimo tempo e una seconda parte non potrà proseguire così il metodo di messa in onda, senza dare alcuna certezza a un pubblico che sicuramente vuole sempre più puntate.

Dragon Ball Super 2 potrebbe poi decidere di differenziarsi ancora di più dal manga, cosa che ha comportato qualche problema nella prima parte non avendo ripetuto pedissequamente le tavole di Toyotaro. Tra l'altro, quale potrebbe essere il prossimo arco di Dragon Ball Super 2?

Altra cosa da evitare però è ovviamente la questione filler: ce ne sono anche in Dragon Ball Super e ritrovarseli anche nella seconda parte non farebbe assolutamente piacere ai fan.

Chiudiamo con la volontà di un coinvolgimento maggiore di Akira Toriyama nella realizzazione delle prossime stagioni così come sta succedendo con Dragon Ball Daima.

E voi siete d'accordo con questi cinque punti? Diteci i vostri nei commenti, noi intanto continuiamo a chiederci che fine ha fatto Dragon Ball Super 2.